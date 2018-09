Saviola se postuló para la Albiceleste

Javier Saviola está radicado en Andorra. A los 36 años, el exdelantero de River y la Selección se dedica a su familia y a jugar al fútbol de salón.

Amigo y excompañero de Lionel Scaloni, el Conejo asegura que dejaría todo por sumarse al cuerpo técnico de la Selección Argentina.

“El recambio es lo mejor que le podía pasar a la Selección y que llegue gente joven como Scaloni, Aimar y Samuel. Son los indicados para dar vuelta esta situación. Hice el curso con Scaloni en Madrid y me di cuenta del conocimiento futbolístico que tiene. Si sacan buenos resultados será difícil sacar a este cuerpo técnico de la Selección”, dijo en diálogo con Super Mitre Deportivo.

“Si me llaman para integrar el cuerpo técnico de la Selección me voy mañana, ni lo pienso“, aseguró Saviola, quien disputó el Mundial 2006 con la albiceleste.