Stanovnik: “Estamos de acuerdo con la Educación Sexual Integral”

El debate social por la legalización del aborto se apaciguó, pero las voces contrapuestas reaparecieron cuando en Cámara de Diputados se firmó un dictamen para modificar algunos puntos de la Ley Educación Sexual Integral (ESI), que en líneas generales busca eliminar las arbitrariedades institucionales e incluir la identidad de género. En este marco, el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik junto con referentes de Educación Católica, brindaron una conferencia de prensa para aclarar algunas cuestiones en torno a la temática.

“No es verdad que la iglesia u otros sectores religiosos se oponen a la Educación Sexual Integral. En nuestros colegios católicos se están dando capacitaciones dentro del marco de la Ley 26.150. Pero sí, es cierto que no estamos de acuerdo con que sea obligatoria desde una sola visión”, con estas palabras el arzobispo de Corrientes, monseñor Andrés Stanovnik, resumió el enfoque compartido por las diferentes religiones de la provincia.

Tanto monseñor Stanovnik como el equipo de la junta de educadores católicos, precisaron que la Educación Sexual Integral se enseña en los colegios religiosos con fundamentos en dos grandes ejes: el amor y la responsabilidad. De hecho, brindaron detalles de las acciones que se realizan en las aulas, actividades enmarcadas en la Ley 26.150; sin embargo, también aclararon las razones por las cuales no están de acuerdo con las modificaciones de la Ley de ESI.

En primer lugar, criticaron el punto reformado que elimina la posibilidad de adaptar las clases al “ideario institucional”. “La fe invita a la tolerancia, no lo declara solamente con gestos concretos, sino que lo está promoviendo. Tenemos que cuidar esto, para no caer en confrontaciones y en pensamientos únicos. Cuidado con el pensamiento uniforme, por la historia que tenemos no nos trae buenos recuerdos de convivencia entre los argentinos”, dijo Stanovnik en el inicio de la conferencia.

Además, Stanovnik manifestó que están de acuerdo con que en las aulas se dicte Educación Sexual Integral (que incluya todas las dimensiones), que se respete la perspectiva laica y científica. Pero advirtió: “Creemos que la ESI tiene que ser obligatoria, pero no desde una sola visión, sino que tiene que ser plural. Además se debe respetar a los padres. Con respecto a género, dejamos un interrogante porque en octubre se realizará un encuentro de educadores católicos, donde vamos a aprovechar para explicar los orígenes de la perspectiva de género, que se presenta como única y obligatoria. Por consiguiente es uniforme, no creo que la sensibilidad correntina de hoy esté dispuesta a que se le impugne una visión única, que viene de afuera”.

Ejes

Durante la conferencia, más allá de describir los trabajos que se realizan en torno a la Educación Sexual Integral, destacaron que las acciones se llevan a cabo con dos lineamientos fundamentales. En este sentido, monseñor Stanovik dijo: “La educación sexual se tiene que dar en el contexto del amor y la responsabilidad. No solo la sexualidad, también la afectividad, la inteligencia, la voluntad. Todas las dimensiones humanas tienen que estar orientadas en ello. Si queremos educar para una convivencia libre y respetuosa es el único camino”. En esta misma línea, el vicario general para la Educación Católica, Ariel Weiman, destacó que “la educación para el amor, es mucho más integral, y afecta a la persona entera. Todo ello venimos trabajando desde nuestras escuelas, generando una educación que no es impuesta sino propuesta. Nosotros proponemos como camino de vida, y respetamos también las otras perspectivas”.

A la hora de los ejemplos, la rectora de un colegio secundario, Elisa González, explicó: “En todos los niveles brindamos educación sexual, a través de los libros ‘Saber Amar’. Cada material tiene cuatro pilares fundamentales sobre los cuales se trabaja en gradualidad (dependiendo de la edad): antropología, biología, afectos y sociología. La idea es formar ciudadanos comprometidos”.