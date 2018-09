Stanovnik instó a defender “los valores de la identidad cristiana de nuestros pueblos”

Empedrado recordó ayer a su patrono Nuestro Señor Hallado, además de su 192° aniversario fundacional (ver página 21), para lo cual en la tarde se hizo la procesión por las calles céntricas y luego, la misa presidida por el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik.

En el inicio de su mensaje, el prelado aludió a la ceremonia religiosa realizada junto con autoridades públicas por la mañana que se denomina tedeum (en latín, “A tí, oh Dios”). Aclaró que con “el antiquísimo himno, pueblo y autoridades daban gracias a Dios por los beneficios recibidos de El.

Citó la primera estrofa de la oración del tedeum que dice “A tí, oh Dios, te alabamos, a tí, Señor, te reconocemos. A tí, eterno Padre, te venera toda la creación”, por lo que enfatizó: “¡Qué importante es hoy hacer nuestra esa exclamación! Es la mejor defensa que tenemos contra el colonialismo cultural que pretende suprimir valores y símbolos de la identidad cristiana de nuestros pueblos”.

Por lo que explicó que “también nosotros estamos aquí para agradecer a Dios la vida de nuestro pueblo, su historia y su fe, su hermosa tierra, su río y sus atractivas costas. El bien mayor es, sin lugar a dudas, la gente que puebla esta espléndida geografía de nuestra provincia”.

A partir de lo cual, invitó a la feligresía: “Preguntémonos qué estamos haciendo cuando decimos que nos hemos reunido para agradecer a Dios los beneficios que recibimos de El. Ante todo, lo que hacemos es reconocer que el mayor bien que hemos recibido de Dios es la vida. El es el autor, el creador, él es quien nos hizo a imagen y semejanza suya”. En tanto, indicó: “Para saber quién soy, es inevitable que sepa quiénes son los que me dieron la vida y qué hicieron conmigo durante los primeros años de mi vida”. Además, sostuvo que “surge de lo más profundo de las entrañas del hombre y de la comunidad humana la necesidad de conocer su historia y sus orígenes, para poder explicarse a sí mismos y para poder caminar construyendo un destino común. Sería una verdadera catástrofe si nos olvidáramos a quién nos parecemos, de dónde provenimos, quiénes fueron nuestros padres y abuelos, cuáles fueron los valores que ellos nos inculcaron”.

Apelando a la metáfora de Dios como un espejo, expresó que en él “nos reconocemos quiénes somos y a quién debemos parecernos cada vez más, no puede ser cambiado por otro. Cualquier otro espejo sería un engaño, porque es como si le dijéramos a una criatura que sus padres ya no son los que le dieron la vida, sino que a partir de ahora puede reemplazarlos por otros. Si eso aconteciera, esa persona no tiene otra alternativa que ser mendigo de su propia identidad ante quienes se encargarán de dictarle quién es y lo que debe hacer”.

En tal sentido, aclaró que “a esto se le llama sometimiento cuando sucede en el orden de los vínculos interpersonales; y colonialismo, cuando un pueblo domina a otro obligándolo a someterse a sus dictados. La soberanía de un pueblo se va construyendo a partir de los valores que fueron diseñando su identidad, que le permitieron atravesar diversas dificultades y lo fortalecieron para poder subsistir en el tiempo. Un pueblo soberano es siempre también un pueblo agradecido, porque reconoce los beneficios que ha recibido a lo largo de su existencia. Su mayor bien es precisamente el hecho de que exista. Y como nadie puede darse la vida a sí mismo, es crucial para su continuidad la gratitud, a la que necesariamente va unido el compromiso de cuidarse y fortalecerse”.

Destacó el legado de Jesús en la solemnidad de Nuestro Señor Hallado y subrayó: “Es el único realmente inclusivo de todos, especialmente de los más débiles y despreciados por los poderosos; que se expresa en la hospitalidad y el cuidado de la vida tanto del recién nacido como del anciano o del forastero que está dispuesto siempre a dar una mano al que cae en desgracia”.