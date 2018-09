Valdés suscribirá con la EBY un convenio para obras por 900 millones de pesos

El mandatario provincial, Gustavo Valdés, adelantó este viernes que el próximo 20 de septiembre rubricará un importante acuerdo junto con el director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Martín Goerling, en la ciudad de Ituzaingó. Se trata de un convenio por 900 millones de pesos para financiar obras en la mencionada localidad, Isla Apipé y Villa Olivari; como se había anunciado meses atrás.

Tras encabezar el acto central por el 192º aniversario de la localidad de Empedrado, el jefe de Estado provincial adelantó este mediodía que “estamos por firmar un importante convenio este jueves 20 de septiembre, a las 10, en la ciudad de Ituzaingó”. “Vamos a estar subscribiendo con la Entidad Binacional Yacyretá obras por 900 millones de pesos”, por lo que “invitaremos a todos los intendentes y legisladores que quieran sumarse, porque creemos que es la firma de un convenio histórico con la misma entidad”, agregó el Gobernador, refiriéndose al acuerdo que financiará obras para la ciudad de Ituzaingó, Villa Olivari e Isla Apipé, el cuál había sido anunciado meses atrás y este jueves será formalizado.

“Vamos a trabajar todos juntos para lograr ese convenio que nos ha reconocido el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y lo vamos a hacer a través del director ejecutivo de la Entidad (Martín Goerling)", añadió, refiriéndose a la reparación histórica que necesita Corrientes, por parte de autoridades nacionales.

En este marco, además, Valdés respondió, al ser consultado, que más detalles sobre el pacto se darán ese mismo día cuando visite nuevamente la ciudad. En tanto, durante la semana se confirmará el lugar donde se convoque a las partes para la firma.

Valdés se reunió el mes pasado con el director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Martín Goerling.

En aquella oportunidad, Goerling resaltó que se encuentran realizando varias inversiones en Ituzaingó de agua potable, saneamiento, obras eléctricas, entre otras pendientes que tendrán impacto social.

Además, se discutieron los trabajos que ingresarán dentro del presupuesto del año que viene.

“Haremos una pronta reunión con los equipos de trabajo de Yacyretá para tratarlos en convenios y trabajarlos lo antes posible”, había dicho. Ese encuentro se concretará el próximo viernes.

Valdés había también alertado: “Vimos que la EBY está haciendo obras en las oficinas de Emsa (Electricidad de Misiones Sociedad Anónima), la cual es equivalente a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec), por lo que le he dado instrucciones al interventor (Alfredo) Aún para que presente una carpeta, de manera que la EBY también financie a la Dpec su estructura”.

“La represa de Yacyretá se levantó enfrente de la Isla y claramente veíamos que estaba postergado el futuro de los pobladores locales", destacó el mandatario y como ejemplo señaló que “Buenos Aires se llevaba la energía eléctrica frente a nuestras narices y en la Isla Apipé no había luz eléctrica”.

Por lo tanto, indicó que “existía un reclamo puntual, ya que esa situación era como una verdadera afrenta para los intereses de los correntinos, hasta que logramos tener luz eléctrica, pero no fue suficiente, porque seguían sin desarrollo y por ello la necesidad de trabajar en conjunto”.