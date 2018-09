Workshop de marketing personal: “No hace falta ser influencer para crear tu marca”

En pleno auge de lo digital, las redes sociales se tornaron espacios fructíferos para dar a conocer una marca y posicionarla en el mercado. Con estos lineamientos se llevará a cabo hoy en Corrientes el primer “Workshop de marketing personal”, en el salón Dorado del Hotel Guaraní, desde las 10 hasta las 17.

El evento estará integrado por talleres teórico/prácticos que serán coordinados por referentes en la materia: la directora creativa de “Sofía de Grecia”, Belén Barrague, desde su experiencia brindará detalles de un emprendimiento exitoso; y el comunicador social Christian Nobile hablará de las herramientas para posicionarse en el mundo digital. Además, la anfitriona y directora del “Atelier Imagen”, Dan Silvero, coordinará acciones para la atención personalizada.

“Bajo la línea del marketing personal, la idea es realizar talleres teórico/prácticos a fin de dar herramientas simples para que cada uno de los presentes pueda construir y posicionar su marca en internet, en redes sociales y sobre todo en Instagram (que es la que está de moda). Vamos a darles estrategias, porque no hace falta ser influencer para crear tu marca, podés ser emprendedor, generador de contenidos o lo que desees. En cualquier caso, lo más importante es crear una identidad”, expresó a El Litoral, Christian Nobile, quien es reconocido por su labor de conector social.

Al contrario de lo que se piensa, destacó que “no hace falta tener un gran número de seguidores. El número es sólo un indicador, otros determinantes son los contenidos y la creación de una comunidad. Pero en general, lo más importante para comenzar es que primero definas tu área de interés, una temática que sobresalga en medio de tanto contenido. Además, con solo mirar tu perfil los demás tienen que entender qué sos y a qué te dedicas”.

Asimismo, para quienes no conocen el término, Nobile remarcó que “influencer es un creador de contenidos. Es alguien que genera fotos o videos para redes sociales, busca notoriedad y con ese reconocimiento construye una comunidad y se asocia a marcas para trabajar alineados”.

Desde el aspecto empresarial, Belén Barrague dará algunas técnicas que le ayudaron a potenciar su firma. “Voy a contar cómo comencé a desarrollar Sofía de Grecia; en mi caso encontré la oportunidad de posicionarme en el mercado de la moda, a construir credibilidad en la marca y para crecer necesitás saber encaminar el desarrollo del producto. Compartiré mi historia personal y brindaré herramientas que me ayudaron a crecer, por ejemplo, nosotros arrancamos en la tienda nube, que es una plataforma muy sencilla, y después fuimos avanzando. Recomendamos ir de a poco”, manifestó la emprendedora.

Para cerrar, la anfitriona del evento será Dan Silvero, quien destacó el interés que generó la propuesta del workshop en marketing personal, dado que a contrarreloj tuvieron que solicitar un salón con mayor capacidad. Se espera para hoy la participación de un centenar de personas, a este evento que comenzará a las 10.