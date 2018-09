Cristina Kirchner mostró cómo quedó su propiedad de El Calafate tras los allanamientos

"Hola, estoy en mi casa de Calafate. Llegué anoche procedente de Capital Federal, y bueno… Esta casa hace tres semanas fue, más que allanada, literalmente tomada por la gente que Bonadio envió acá", así comenzó la senadora Cristina Kirchner un video de más de 17 minutos de duración que difundido en sus redes sociales, en el que la ex presidente exhibe diferentes partes de su casa en El Calafate que semanas atrás fue objeto de pesquisas por parte del juez Claudio Bonadio en busca de pruebas en el marco de la causa iniciada por fotocopias de cuadernos.

Según la ex mandataria, sin embargo, el allanamiento no fue "para recabar información en la investigación de la causa que tiene a su cargo sino simplemente como un paso más, como un capítulo más, de humillación y de persecución fundamentalmente".

Cristina Fernández explicó que realizó el video porque "se dijo de todo durante tres días, que subsuelos, que cosas…", y luego hablando a la cámara hizo una invitación: "Mirá: yo quiero que me acompañes porque te quiero mostrar lo que pasó realmente. Pasó lo que dije que iba a pasar. ¿Vos te acordás que cuando se discutió esto en el Senado yo había pedido que por favor se establecieran las condiciones para que no se rompiera nada y para que no fuera sustraído nada que fuera del ajuar de la casa y que no tuviera que ver absolutamente nada con investigación? Bueno, todas mis peores prevenciones o mis peores predicciones desgraciadamente se cumplieron".

En primer término, la mandataria intentó aclarar que en la casa "no hay subsuelos": "Adelante, vení. Esta es la entrada a la planta baja de mi casa. Mi casa tiene planta baja, nivel intermedio y piso superior; estamos entrando a la planta baja".

Luego, la senadora mostró "lo que pomposamente algunos medios de comunicación hegemónicos llamaban el gimnasio de mi casa" y se preguntó: "¿Qué gimnasio?". Entre ironías -"no me rompas nada, nene, por favor, que ya bastante me rompió Bonadío" y "me voy a sacar la campera por acá adentro hace calor, no para estar en patas y remeras pero sí para estar con un suéter y abrigada", dijo-, la ex presidente enumeró las máquinas del gimnasio que posee: "Una cinta, una bicicleta, un no sé cómo se llama esto y otro aparato. Esto es lo que se llamó pomposamente "el gimnasio que está en la planta baja de mi casa".

"Acá vieron a buscar sabe Dios qué cosa. Millones de dólares, lingotes… No sé. Lo único que se llevaron fueron las bandas nuestras presidenciales, los bastones presidenciales mío, de Néstor y del ex presidente Héctor J. Cámpora, cuya familia le había dado a Néstor, en el año 2006, en una emotiva ceremonia en el Salón Blanco le había dado para que él las

tuviera", sostuvo Cristina Kirchner.

La lidereza de Unidad Ciudadana sostuvo que "tres días estuvieron en esta casa, y bueno, y lo único que encontraron fue el expediente de Hipólito Yrigoyen, lapiceras, encontraron las réplicas de la espada de Bolívar, una que le había regalado a Néstor Hugo Chávez y otra que me había regalado a mí".

Luego, mostró los huecos que los investigadores hicieron en paredes y revestimientos en busca de los lugares donde podría haber documentos, dinero u otros valores escondidos.

"Como no encontraban nada se ensañaron con esta parte de la casa, porque creían que esta pared escondía, no sé, una bóveda", dice Kirchner y mientras exhibe diversas partes de la casa que fueron sometidas a un exhaustivo escrutinio por parte de los investigadores, incluido el escritorio de Néstor: "Lo dieron literalmente vuelta..".

La ex presidenta dijo que los agujeros en las paredes se hicieron para satisfacer a "una jauría de movileros y periodistas de los medios hegemónicos" que "no se podían servir con las manos vacías. Entonces tenían que encontrar algo".