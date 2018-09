Río Salvaje: "Para nosotros es un sueño cumplido"

Río Salvaje es una banda que desde hace 2 años viene sonando fuerte en la escena local. Hoy se presentó en el Taragüí Rock por primera vez.

"Para nosotros estar acá es un sueño cumplido", aseguraron en conferencia de prensa. Agregaron que la gente era muy cálida y los recibió muy bien.

"Las bandas de Corrientes suenan muy bien, hay un muy buen trabajo, si pudiéramos contar con una infraestructura así más habitualmente no tenemos nada que envidiarles a grupos de otros lugares", manifestaron. "La escena está creciendo, si me decías hace 10 años que íbamos a tener esta oportunidad no te íbamos a creer", destacó el guitarrista Emilio Reyes.

Además los músicos destacaron la unidad que hay entre los músicos de Corrientes. "Dejamos de lado las disputas innecesarias, hay mucha hermandad y es muy bueno porque todos nos autogestionamos", aseguraron.

Disco

Actualmente Río Salvaje está terminando la producción de su primer disco. Fue grabado en Buenos Aires y tendrá 11 canciones. "Antes de fin de año va a estar listo, va a estar disponible tanto en formato físico como en todas las plataformas digitales", explicó el cantante José Vilotta.

Río Salvaje está compuesto por José Vilotta en voz y guitarra, Emilio Reyes en guitarra, Federico Mikulasch en bajo y Francisco Quijano en batería.