REMO

VERA CONCLUYE SU PARTICIPACION

EN EL MUNDIAL DE BULGARIA



El Campeonato Mundial de remo adaptado en Bulgaria tendrá hoy su jornada de cierre con la participación de Alejandro Vera. El correntino será protagonista de la final C en Plovdiv.

En esa carrera tendrá como rivales al sirio Manesh Jayakodi, al israelí Shmuel Daniel y al húngaro Zsolt Peto.

Si bien las marcas de sus rivales son buenas, Vera tanto en el Hit 1 del primer día de competencia, como en el Repechaje tuvo excelentes tiempos, clavando incluso 10 minutos, 35 segundos y 46 centésimas, su mejor registro personal.

FUTBOL DE SALON

EL INTERMEDIO SIGUE EN DOS ESCENARIOS



Los encuentros correspondientes a una nueva fecha del torneo Intermedio (tercera para los varones, segunda para las mujeres) de fútbol de salón en la capital correntina, se disputarán hoy en dos canchas.

El programa de partidos para hoy es el siguente:

Cancha Hércules: 13.45 (B) Barrio San Martín vs. Internacional, 15.00 (Femenino) Jaguareté B vs. Amateurs, 16.00 (Femenino) Anahí vs. Jaguareté A, 17.00 (Femenino) Barrio San Martín vs. Todo o Nada, 18.00 (A) San Jorge vs. Primos, 19.30 (A) Pingüinos vs. Bañado Norte, 21.00 (A) El Cosmos vs. Pinta y 22.30 (A) El Decano vs. Boca Unidos.

Centro de Educación Física Nº 1: 15.45 (C) Juniors vs. El Santo, 17.00 (C) Submarino vs. Deportivo Sur, 18.00 (C) Hebraica vs. Aplanadora y 19.00 (B) Gafa vs. Talleres.

KRUJOSKI CORRE

EN EL TOP RACE



La novena fecha de la temporada 2018 del Top Race se disputará hoy en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires. El correntino Humberto Krujoski largará desde la décimo novena ubicación dado que ayer sufrió con las inclemencias del tiempo durante la clasificación. La final, prevista a 55 minutos,

se largará a las 11.50.