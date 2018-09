Avalado por la Justicia y la Cámara Electoral, Romero Brisco ocupa la presidencia del PA

José Antonio Romero Brisco ya ocupa la presidencia del Partido Autonomista, avalado por resoluciones del Juzgado Federal y la Cámara Nacional Electoral. Romero Brisco presentó su propia lista para las internas del autonomismo y no tuvo adversario. Su mandato inicia hoy.

Los autonomistas apuestan a normalizar el partido y recuperar la mística partidaria, para volver a incidir en el desarrollo de la provincia.

Fue la Cámara Nacional Electoral la que definió el entuerto generado puertas adentro del Partido Autonomista, ya que falló en contra de la apelación planteada ante el órgano colegiado por Luis Belascoain y Raúl Alfonzo.

Los integrantes de la Cámara ratificaron la presidencia de José Romero Brisco y demás autoridades partidarias.

Resulta conveniente recordar que en junio pasado quedó en evidencia la “grieta colorada”, cuando el sector que aglutina a Romero Brisco, Romero Feris y Portel, entre otros exponentes, convocó a la Convención casi al mismo tiempo que lo hiciera el ex diputado Alfonzo y demás.

Los convencionales respondieron en calidad de autoconvocados al primero de los llamados, para debatir y decidir sobre temas clave del Partido de Vidal. Esto dejó esmerilado el poder de fuego de Belascoain y compañía, que intentaron demostrar fortalezas horas después, pero siquiera reunió una cantidad relevante de dirigentes para el cónclave.

En agosto venció el plazo para la presentación de listas de candidatos para dirigir el PA. Allí, el concejal capitalino, José Romero Brisco encabezó una nómina. Sus opositores no lo hicieron, acudieron a la Justicia y tuvieron un duro revés.

Romero Brisco desde hoy ocupa la presidencia del PA y apuesta a recuperar la mística de los autonomistas.