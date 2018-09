Cruces entre Aoem y el Ejecutivo tensan la atmósfera de las paritarias municipales

El viernes no hubo acuerdo en la última reunión paritaria municipal y el diálogo quedó difuso en medio de acusaciones cruzadas. Ayer, algunos sectores realizaron asambleas informativas, sin grandes inconvenientes. Sin embargo, en Higiene Urbana hubo polémica. Desde el Ejecutivo acusaron al sindicato de intentar evitar la salida de camiones recolectores de residuos, desde Aoem desmintieron el hecho.

“Los trabajadores municipales resistieron este sábado por la mañana un apriete de dirigentes sindicales que intentaron evitar la salida de los camiones de Higiene Urbana, en una encerrona que buscaba forzar una medida de fuerza sin el consenso del personal”, informaron desde el Municipio de Capital.

“Pero los trabajadores se negaron, les dieron la espalda y continuaron con sus actividades normalmente. Los gremialistas no tuvieron más remedio que retirarse y los camiones cumplieron con la agenda cotidiana”, indicaron desde la Comuna. A través de un informe difundido por la Municipalidad, el director general, Gabriel Rodríguez, destacó “la actitud de los trabajadores, que decidieron cumplir con sus responsabilidades y resistir el amedrentamiento de un sector gremial que evidentemente no tiene respaldo y quiere forzar un conflicto que no existe”.

Desde la Asociación de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Corrientes (Aoem) salieron a desmentir la acusación. “Fuimos a Lusa (la empresa prestataria del servicio de recolección), porque habíamos sido convocados por los compañeros de base que fueron apretados para que no realicen la asamblea que servía como medida informativa, teniendo en cuenta que el día de ayer (viernes) hubo reunión paritaria”, expresó a El Litoral el secretario gremial de Aoem, Walter Gómez.

El gremialista manifestó que no impidieron el paso de los camiones, que permanecieron fuera del predio al pertenecer a una empresa privada y que se invitó a los trabajadores a ejercer su derecho a una asamblea informativa, en un contexto de negociaciones salariales porque estos habrían “sido amenazados por los funcionarios”.

En medio del cruce de acusaciones, Aoem llevará una denuncia ante la ahora Secretaría de Trabajo de la Nación “por reiterado hostigamiento a los trabajadores a no realizar su derecho constitucional de hacer una asamblea”, según informaron desde el sindicato. También elevarán un informe ante la Confederación de Empleados Municipales de Argentina (Coema).

Además, están evaluando una denuncia penal por lo que consideran son “actos de provocación que entorpecen las paritarias”. Hace prácticamente un mes que el Municipio reabrió las conversaciones paritarias. Hubo tres cuartos intermedios porque el gremio y los representantes no llegaron a un acuerdo.

La asamblea solicitó un incremento del 18,5 por ciento para alcanzar un 30 por ciento anual en el básico. La Comuna asegura que no tienen fondos suficientes, pero ayer presentó una propuesta de adelantamiento de la última cuota del 4,5 por ciento, más un plus de mil pesos por única vez a pagarse con los haberes de septiembre, más otras mejoras.

El cuerpo de delegados y otros trabajadores presentes rechazaron dicha propuesta y se esperaba la continuidad de las conversaciones, principalmente, un encuentro de carácter técnico el miércoles próximo. Sin embargo, ayer un cruce de acusaciones por una asamblea trunca en Higiene Urbana tensó las negociaciones.

El lunes en la Aoem, los delegados realizarán una asamblea a partir de las 8.30. Luego se definirá una convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria de afiliados, para evaluar si avanzan o no medidas de fuerza.

Mientras tanto, ayer se realizaron asambleas informativas en distintos sectores, principalmente en Tránsito donde se encuentra el núcleo duro del conflicto. No se descarta que el lunes continúen con esta modalidad.

Desde el gremio, además, informaron que dos integrantes de Guardia Urbana habrían sido asistidos médicamente por un pico de presión.