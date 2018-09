En el reparto de puntos, San Patricio salió perdiendo

Fernando Barreto

El empate frente a Sixty dejó una sensación amarga en San Patricio que sigue fuera de la zona de clasificación para la próxima fase del Torneo Regional NEA. Ayer, en el marco de la décimo tercera fecha, en cancha del Rojinegro, correntinos y chaqueños igualaron en 24 después de dos período bien diferenciados.

San Patricio tuvo un inicio inspirado, apabulló al rival y se adelantó en el marcador 24 a 3. Mientras que en el complemento, Sixty dominó las acciones, mostró poder de reacción y llegó a la igualdad que lo consolida en la tercera ubicación.

El arranque de San Patricio fue de primer nivel. Atacó desde todas las posiciones, con varias fases en cada ofensiva y con salteos de jugadores en los pases que terminaron por desequilibrar la marca chaqueña.

Una muestra de esta superioridad, se reflejó en que tres de los cuatro tries, llegaron por una de las puntas, pero con los delanteros en la función de punteros. La apertura del marcador llegó con un try de Valentín Romero que cerró una clásica jugada de line seguido por un maul.

Después, San Patricio siguió lastimando con los constantes pases a lo ancho de toda la cancha y fue nuevamente el pilar el que llegó al ingoal, pero ahora lanzado en velocidad por uno de los costados.

Con la defensa desarmada, otra vez los delanteros del equipo correntino desnivelaron por la punta izquierda. Primero fue el reaparecido Carlos González Bámbula y luego Octavio Fiat los encargados de sumar cinco puntos cada uno.

El segundo tiempo fue otro cotejo. Sixty cambió su actitud, se adueñó de la pelota y se instaló en campo rival sometiendo con la potencia de sus delanteros.

La primera conquista fue con un try penal por las constantes infracciones en un scrum a cinco metros de la zona de anotación. Luego, fue Gerardo Colussi el que cerró una ofensiva que mostró paciencia hasta encontrar la zona vulnerable de San Patricio.

En el paso previo a la paridad, Santiago Muñoz concretó una gran jugada individual. El wing tomó la pelota de aire, y desde su propio campo fue esquivando rivales hasta llegar a la H, facilitando la conversión de Julio Pineda que estampó el marcador en 24 iguales.

En los últimos minutos, no hubo tiempo para variaciones. El árbitro Mauricio Escalante determinó el final donde la visita festejó por la reacción y el local se lamentó por no abrochar el triunfo.