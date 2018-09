Estreptococo: la psicosis saturó guardias y escuelas extremaron medidas de prevención

n Las muertes por infecciones graves desencadenadas por la bacteria Streptococcus pyogenes causó pánico en la población y esto a su vez llevó a que las guardias de los hospitales estén colapsadas. En el Hospital Juan Pablo II llegaron a atender más de 600 pacientes en un día y la jefa del servicio de Emergencia dijo que muchos de los padres los llevaron sin tener síntomas y sólo para informarse sobre la enfermedad. El viernes el número disminuyó, atendieron a 385 niños, pero sigue el temor en la comunidad que a la vez se trasladó en algunas escuelas.

En este contexto, desde el Ministerio de Educación comentaron a El Litoral que en algunos colegios se dieron charlas para aclarar algunas falacias que circularon en redes sociales y adelantaron que mañana emitirán un comunicado para llevar tranquilidad. Solicitaron que los niños no falten si el pediatra no lo indica.

Por su parte, desde Salud Pública comunicaron a este medio gráfico que no hay casos en Corrientes e insisten en las recomendaciones. Hablaron de la saturación de guardias en centros de salud y relataron que empezaron a trabajar en campañas.

Guardias

En el Pediátrico llegaron a atender a más de 600 niños, desde el centro de salud dijeron a El Litoral que se ha generado pánico en la población y que muchos niños van sin ningún síntoma. Esto tiene dos agravantes: quitan el lugar a quien realmente necesita ser atendido y, puede contagiarse de alguna enfermedad que circule en ese momento en el nosocomio.

“El viernes la atención bajó a 385 y siempre se recomienda no llevarlos si no están enfermos”, dijo a este medio la jefa de Infectología del Juan Pablo, Andrea Gajo Gane. La jefa del servicio de Emergencias, Graciela Casella, relató a El Litoral que “el 50% de los que consultan por esta enfermedad van sin ningún síntoma y sólo para recibir información”.

En este marco, la directora de Inmunización del Ministerio de Salud Pública, Angelina Bobadilla, comentó ayer a este diario: “Nadie está internado por esta bacteria, sigue la demanda alta pero bajando lentamente. Seguimos recomendando no saturar las guardias si no presenta síntomas”. La doctora adelantó que “ya está trabajando en la campaña contra el Sarampión”.

Escuelas

“Siempre se recomienda no llevarlos al colegio enfermos pero, si se los deja de llevar a la escuela sólo porque tienen un poco de moco, nadie iría ya que estamos en plena época de gripe y otras virosis”, sostuvo Gajo Gane.

A la vez, este medio habló con el Subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navías, quien comunicó que “no tenemos más que las recomendaciones habituales que responden a casos similares al resfrío”. “Creo que hay mucha desinformación y que no hay que alarmar y exagerar, siempre es mejor que un niño con fiebre no vaya a la escuela, porque no está en condiciones. Ante este contexto se aconseja que sea el pediatra quien decida si tiene la posibilidad de ir a clases o no”, dijo Navías y recordó que las principales medidas son la higiene personal y de la institución.

“Cuando hay casos puntuales nos acercamos a la escuela. En Corrientes no se han presentado casos y no hubo esta necesidad. Circuló una noticia falsa, en Facebook se hacían pasar por un área de Educación, se aclaró pero eso generó confusiones”, comentó y adelantó que “el lunes (por mañana) vamos a dar un comunicado oficial remarcando las medidas que indica Salud Pública y pedir estar atentos ante los síntomas”.

Respecto a la posibilidad de dar charlas en las escuelas, para mayor tranquilidad en las comunidades educativas y para que no exista desinformación, dijo que “se pueden brindar si algún directivo solicita”. “Hay que estar atentos y seguir las indicaciones, consultar al médico y no alarmarse”, sostuvo.

Cabe destacar que hasta ayer a la tarde había seis casos fatales de Streptococus pyogenes en el país, un adulto entre las víctimas, y los demás niños menores de ocho años. Había una niña internada grave en Buenos Aires y desmintieron la muerte de una mujer en Mar del Plata.

¿Qué es?

Streptococus pyogenes (S.p) causa un amplio espectro de manifestaciones clínicas de enfermedad, desde cuadros leves como faringitis, impétigo y escarlatina, hasta infecciones invasivas graves. Se definen como infecciones invasivas por (S.p) aquellas cuyo aislamiento del agente ocurre en sitios normalmente estériles (sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido articular, entre otros), que provocan cuadros de bacteriemia, osteomielitis, celulitis y meningitis, hasta fascitis necrotizante y síndrome de shock tóxico estreptocócico, que presentan elevada morbimortalidad.

Los niños sanos pueden ser afectados por este agente, y el rango de edad va desde los primeros años y ocurren durante toda la etapa pediátrica. Los adultos también lo pueden padecer, sin embargo, hay factores de riesgo en niños que lo hace más frecuente: padecer o haber tenido varicela recientemente, infecciones de piel y partes blandas, infección de herida quirúrgica, infecciones virales previas y alguna condición subyacente relacionada con la inmunidad del paciente.

La puerta de entrada de las infecciones invasivas suele ser especialmente la piel y secundariamente las mucosas. La infecciones invasivas raramente suceden a la faringitis.

Recomendaciones

Las principales medidas a tener en cuenta que difundió Salud Pública son, prevención general en cuanto a higiene, que implica: lavado de manos, evitar además el contacto con personas enfermas y hacer reposo domiciliario; no hay vacunas para esta bacteria en particular, sin embargo es importante tener completo el calendario; mantener un buen estado de higiene bucal y personal; cubrirse la boca y la nariz al toser; evitar el intercambio de saliva; ventilar diariamente la ropa de cama y las habitaciones; mantener una temperatura corporal adecuada, evitando enfriamientos y resfríos; evitar permanecer en lugares hacinados y mal ventilados; y, limpiar las instalaciones en forma diaria y poner énfasis en la desinfección de los pisos con lavandina.

Los síntomas son: fiebre dolor e irritación de garganta; cefaleas, lesiones en piel, erupción en cuello, tronco, brazos y piernas; enrojecimiento de la faringe y amígdalas. Inflamación de los ganglios. Ante la presencia de alguno de estos síntomas se debe llevar al niño al control con su pediatra de cabecera o al centro de salud más cercano.