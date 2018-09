Hay “altísimos casos de diarrea y deshidratación” en el Hospital Pediátrico

En el Hospital Juan Pablo II están trabajando a cama caliente y la saturación de la guardia no sólo se debe al alto número de consultas por la bacteria estreptococo (Streptococcus pyogenes), sino también por otras enfermedades que deben ser tratadas. La jefa de Emergencias del Pediátrico, Graciela Casella, comentó a El Litoral que aún sigue la época de gripe y otras enfermedades, por lo que hay una alta demanda en atenciones en el centro de salud. Sostuvo que no tuvieron que derivar pacientes, como sucede en otros hospitales, al sector privado.

“Siguen las enfermedades respiratorias, hay dos pacientes en terapia con bronquiolitis y neumonía. Hay muchos casos de diarrea y vómitos. Es altísimo el número de niños con diarrea y chicos deshidratados. Tuve que poner una camilla en Emergencia mientras esperaban. En una mañana ingresé a seis niños. Creemos que puede ser un virus que está circulando pero no está confirmado”, comentó la doctora a este medio y agregó que “el uso de yuyos para querer aliviar el dolor a veces empeora el cuadro”.

A la vez, remarcó que “la gente perdió el hábito de la higiene, no se lavan las manos y al toser no se cubren la boca”.

“Agosto fue un mes muy complicado, hasta ahora seguimos con casos respiratorios y a esto se suma la varicela complicada, casos de neumonía, tuberculosis, rotavirus y meningitis bacteriana”, indicó.

Respecto a cómo trabajan con los recursos que tienen expresó: “Estamos acostumbrados, nos ayudamos entre los colegas. Sabemos cómo trabajar a cama caliente. Todavía no tuvimos que derivar al privado, todos los días estoy en el hospital y aún no tuvimos esa necesidad”.

En cuanto a las recomendaciones ante estas enfermedades focalizó en que “si un niño tiene varicela puede bañarse, si no lo hace puede causar infecciones y esto hace que vayan al hospital, si se baña y cumple con todas las indicaciones, el paciente con varicela tiene siete días de recuperación en su casa”.