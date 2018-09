Llegaron los telegramas de despido a los agentes de Agricultura Familiar

Unos 18 telegramas de despido llegaron a los trabajadores de la Secretaría Nacional de Agricultura Familiar, que se desempeñan en Corrientes. En el país fueron 600 los empleados que se suman a otros 350 de abril pasado. Son aproximadamente mil los agentes a nivel nacional que quedaron desocupados.

Durante la semana se efectivizó el despido de unos 18 trabajadores que cumplían funciones en la provincia. Esto representa casi el 40 por ciento del equipo correntino. Según informaron desde ATE, en su mayoría son técnicos que poseen 10 a 20 años de antigüedad.

En los últimos meses se despidieron a unos 600 trabajadores de la ahora Secretaría de Agroindustria, de los cuales, el 90 por ciento pertenece a Agricultura Familiar, área que se está reestructurando en medio de los anuncios que realizó el presidente Mauricio Macri, al bajar de rango al Ministerio.

En contexto, forma parte de “un plan de achique del Estado”, según informaron desde el gremio. “Hoy una de las áreas más castigadas es la de Agricultura Familiar. Están desguazando un organismo importante no sólo por los puestos de trabajo que se pierden, que ya son más de mil los despidos, sino también se deja a los productores sin cobertura técnica sobre un aspecto importante, como la producción de alimentos”, expresó a El Litoral el delegado de ATE, Daniel Abib. “Los técnicos asesoran a un sector que, en un 80 por ciento, producen para nosotros, para la producción de quesos, de hortalizas y de verduras. Argentina no vive sólo de la soja. Y en el NEA esto es muy importante”, indicó el representante gremial.

En Corrientes llegaron los despidos y, según informaron los estatales “no hubo motivo”. De hecho se esgrime como argumento “que no hay lugar dónde reubicarlos”. Por ello, iniciaron una estrategia legal para accionar. “Rechazamos los despidos porque son ilegales y arbitrarios”, enfatizó el delegado sindical. “Son violatorios de la Constitución Nacional, de las leyes nacionales y de Tratados Internacionales”, expresó.

Este lunes se realizará una nueva asamblea por la mañana frente a la sede de Agricultura Familiar, en Perú y San Martín. “Nos mantenemos en estado de asamblea permanente”, señaló el trabajador. Además, gestionarán un encuentro con las autoridades locales y nacionales.

Esta semana el secretario nacional de Agricultura Familiar, Santiago Hardie, estuvo presente en la Cámara de Diputados de la Nación para responder informes de los legisladores. “No dio mucha información sobre los despidos, incluso explicó que el Estado se está achicando”, manifestó Abib. “Habló de deficiencia del Estado en cuanto a recursos. Nosotros no entendíamos a qué se refería con deficiencia, cuando la Secretaría de Agroindustria se olvidó de cerrar el registro de operaciones al exterior que al Estado, en unos días, le costó 150 millones de pesos porque no pudieron cobrar con el nuevo esquema de retenciones”, indicó el referente gremial. En tanto, la secretaría que asesora a los pequeños productores demanda por año unos 500 millones de pesos.