Los Springboks dieron el batacazo al vencer a los All Blacks

Sudáfrica se impuso por 36-34 a Nueva Zelanda en la cuarta jornada del Personal Rugby Championship 2018, infligiendo a los All Blacks su primera derrota en casa en nueve años por un equipo nacional.

Los All Blacks no habían perdido ante su público contra una selección nacional desde el 12 de septiembre de 2009, cuando cayeron ante los Springboks de Sudáfrica (32-29). Los neozelandeses siguen siendo sin embargo favoritos para ganar su tercer torneo consecutivo en esta competición del hemisferio sur.

Beauden Barrett se mostró impotente en la construcción del juego y falto de acierto con el pie, con cuatro conversiones erradas, dos de ellas frente a los postes.

Así pues, Nueva Zelanda, que aspiraba a sellar este sábado su tercer título consecutivo del Personal Rugby Championship, y que llevaba nueve victorias consecutivas en la competición, tuvo que aplazar la fiesta.

Los neozelandeses siguen siendo claros favoritos para conquistar el torneo entre potencias del hemisferio sur, con seis puntos más que sus rivales a dos fechas del final. Pero esta derrota siembra dudas entre los vigentes doble campeones del mundo a un año del Mundial de Japón.

Los neozelandeses deberán ahora ganar a Los Pumas el 30 de septiembre para asegurar el primer puesto. En caso contrario, su partido de una semana después en Sudáfrica dictará sentencia.