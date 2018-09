San Lorenzo necesita dejar atrás los cuatro empates consecutivos

San Lorenzo visitará hoy a Godoy Cruz en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Superliga en el cual buscará su primer triunfo en el campeonato ante un rival que intentará volver a la victoria para acercarse a la punta.

El encuentro se jugará a partir de las 20 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, contará con el arbitraje de Facundo Tello y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports.

Godoy Cruz viene de caer como visitante de Talleres de Córdoba por 1 a 0 y el entrenador Diego Davobe hará dos cambios tomando como referencia a los once que empezaron jugando en la jornada pasada.

San Lorenzo igualó como local 1 a 1 frente a River en la fecha anterior de la Superliga mientras que luego, se clasificó a los Octavos de Final de la Copa Argentina al dejar en el camino a Colón (tras empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario, se impuso 3 a 1 en los penales).

Por otra parte en la jornada dominical también se medirán: Patronato vs. Gimnasia, Vélez vs. San Martín de Tucumán, Unión vs. Talleres de Córdoba.