Taragüy es el nuevo líder del Regional

Pese a jugar gran parte del encuentro con un jugador menos, Taragüy logró superar como visitante Capri 17 a 10, en uno de los partidos disputados ayer en el inicio de la décimo tercera fecha del torneo Regional NEA de rugby de primera división.

El triunfo para el equipo correntino tuvo un valor doble porque además, sumado a la igualdad en 13 de Aguará y Curne en Formosa, le permitió quedar como el nuevo puntero de la competencia.

Casi desde el mismo inicio del cotejo, se fue expulsado el segunda línea Gonzalo Cinat en la visita, luego de un tackle peligroso. Taragüy tuvo que reacomodarse en el campo de juego para intentar disimular la desventaja.

Sin embargo, los errores en la toma de decisiones y las fallas en las formaciones privaron a Capri de aprovechar la circunstancia, más allá del try que apoyó Matías De Benito a los 25 minutos, luego de un penal jugado rápido y una fenomenal corrida de Ignacio Oviedo desde sus propias 22.

Pero la alegría duró poco en Villa Cabello, porque a los 36 y luego de una pelota sacada del scrum, la visita armó un ataque profundo y llegó al try con el fullback Desimoni, con la posterior conversión de Benítez Hardoy.

En el segundo tiempo, Capri tenía la obligación de salir a buscar el partido, pero un penal innecesario frente a sus propios palos permitió que Taragüy estirara la diferencia. Iban apenas dos minutos y esta vez Benítez Hardoy no falló para dejar el marcador en 10-5 a favor de los correntinos.

En tanto que a los cinco minutos llegó otro golpe letal para el local, cuando el centro Nicolás Lazzeri tomó una pelota en la mitad de la cancha y corrió recto hacia el ingoal, pasando por al lado de un montón de camisetas azules sin que nadie se decidiera a tacklearlo, para apoyar el segundo try visitante que marcó un quiebre en el partido. Porque a partir de allí, Capri cayó en la desesperación y no hizo más que favorecer la defensa del rival.

Encima, el equipo misionero perdió a Tejerina (fue expulsado por doble amarilla) y si con quince le era difícil, ya 14 frente a 14 fue mucho más complicado, pese al descuento que logró con el try de Enriquez.