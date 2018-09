Axel Kicillof criticó a la gestión macrista

El Diputado se refirió a la megadevaluación que se registra en 2018 tras la corrida cambiaria iniciada a fines de abril, con un dólar que ya supera los $40, y remarcó: “No hay devaluación y corrida cambiaria en la historia de Argentina y de la humanidad tan mal manejada como hizo este Gobierno. Perdimos 20 mil millones de dólares en dos meses”. “La gente se está cagando de hambre masivamente”, afirmó el legislador en declaraciones al programa “El fin de la metáfora”, que se emite por Radio 10. Asimismo, el ex funcionario sostuvo que la devaluación del 2014 fue del 22% y que en ese momento se tomaron muchas medidas para cuidar a los sectores populares. “Fue una devaluación chiquita, cuando nos fuimos (en referencia al final del mandato de la ex presidenta Cristina de Kirchner, en diciembre de 2015) el dólar estaba a $9,50 y ahora está a $40, se multiplicó por 4”. Y agregó: “Sabemos que en Argentina el dólar es la víscera más sensible de los argentinos entonces tomamos nota y tomamos medidas”. Consultado sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo de precios con empresarios en medio de la volatilidad del dólar, dijo que con los que debería negociar el Ejecutivo para que la devaluación no se vaya a precios es “con la mesa chica del Gobierno”. “Este Gobierno sostuvo algunos instrumentos de política de ingreso sobre los sectores más vulnerables. Si no hay nada de política de ingresos por abajo te pasa lo del 2001 que es que la gente se caga de hambre masivamente, cosa que está pasando”, insistió el ex ministro de Economía.