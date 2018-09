Desinterés por la paz

Es innegable que el mundo está convulsionado. En distintos puntos del planeta existen graves conflictos que permanecen sin cambio alguno -salvo los enfrentamientos y muertes-, sin que las potencias que tienen en sus manos la solución que conformen a las partes, se preocupen en hallar una alternativa posible que lleve a la paz en la región en conflicto.

A poco de comenzar la guerra en Siria en marzo de 2011, se iniciaron las negociaciones de paz auspiciadas por Naciones Unidas en Ginebra.

Tras el fracaso de las primeras conversaciones, bajo el arbitraje del ex secretario general de la ONU Kofi Annan en 2012 (fallecido el pasado 18 de agosto), el diplomático argelino Lajdar Brahimi intentó sin éxito una segunda ronda en 2014. El funcionario internacional italo-sueco De Mistura lleva desde entonces empeñado en hallar una salida política a la contienda civil en el país árabe.

Los contactos se prolongaron hasta septiembre del año pasado, pero la violencia sobre el terreno y la disputa ante el futuro papel que debe desempeñar el presidente Bachar el Asad acabaron arruinando el diálogo.

El mediador internacional no ha vuelto a convocar nuevas conversaciones desde hace un año, mientras los frentes insurgentes se han ido desmoronando uno tras otro ante el avance de las tropas gubernamentales respaldadas por Rusia y fuerzas chiíes encabezadas por Irán. Turquía, que apoya a varios grupos rebeldes en el Noroeste de Siria, ha intervenido también directamente en el conflicto para desalojar a las milicias kurdas -aliadas de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico- de la frontera común.

Moscú, Teherán y Ankara marcan ahora el paso de la guerra y de la paz. Desde finales de 2016 han relegado el marco negociador de Ginebra para sustituirlo por el llamado proceso de Astaná, por la primera reunión tripartita celebrada en la capital de Kazajistán. El Kremlin, que salvó al régimen de Damasco de una derrota en ciernes con su despliegue militar en Siria hace ahora tres años, lleva la voz cantante para imponer una pax rusiana frente a la comunidad internacional.

Para salvaguardar la misión que le encomendó el Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2015 mediante la resolución 2.254, De Mistura no ha tenido más remedio que aferrarse al único punto en el que ha surgido cierto consenso entre las partes: la reforma de la Constitución. Durante esta semana ha convocado en Ginebra a representantes de 10 países del llamado Grupo de Contacto para Siria. El pasado lunes y el martes se encontró precisamente con delegados de Moscú, Teherán y Ankara, cuyos respectivos presidentes se habían reunido la semana anterior en la capital siria sin alcanzar el acuerdo de alto el fuego en la provincia de Idlib, último gran feudo insurgente.

El mediador de Naciones Unidas recibió este viernes en el Palacio de las Naciones a enviados de Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudí, Jordania, Alemania, Francia y Egipto, para informales también sobre la creación de un comité constitucional sin que trascendiera el contenido de la reunión. De Mistura tiene previsto informar este martes al Consejo de Seguridad. Por ahora, la iniciativa diplomática de la ONU ha servido al menos para paralizar la ofensiva militar general contra Idlib anunciada por el Ejército gubernamental.

Fuentes rusas citadas por la revista digital Al Monitor precisan que Gobierno, oposición y representantes de la sociedad civil van a presentar tres listas separadas de candidatos a integrar un comité constituyente de 150 miembros, que deberán ser consensuados.

El trío de Astaná parece haber aceptado la fórmula constitucional de De Mistura -que resulta imprescindible para la celebración de elecciones en la posguerra- a fin de dotar de legitimidad a un proceso político en el que el régimen de El Asad tratará de validar en las urnas su victoria en el campo de batalla.

Indudablemente las lentas negociaciones son clara muestra del desinterés por la paz.