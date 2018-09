La “quiebra” de una operadora mayorista de viajes repercutió en Corrientes

Unos mil argentinos que contrataron un tour, con destino a diferentes sitios del exterior, recibieron la peor noticia: su operadora mayorista de viajes “quebró” (algo que está en investigación ya que hay datos que confirman que se trata de una estafa). Lo concreto es que centenares de personas se vieron afectadas en todo el país, inclusive en Corrientes.

Es que la empresa mayorista de turismo, denominada TN, entablaba contratos con agencias minoristas y por ende la situación (de quiebra u estafa) repercutió en algunas casas de viaje de la provincia.

Hasta ayer se pudo confirmar que, al menos una empresa local se vio afectada por la situación, pero sus representantes brindaron tranquilidad ya que aseguran que se harán responsables del 100% de lo abonado por sus clientes.

A nivel nacional, la administradora de la red virtual y federal Avaece (Agencias de Viajes Argentinas), que agrupa a 900 operadoras de todo el país, Alejandra Brazani explicó a El Litoral: “Estamos haciendo un conteo nacional, de acuerdo a las denuncias que estamos recibiendo, y a nivel país llegó información de unas 50 agencias estafadas (una de ellas de Corrientes). La estafa alcanza el millón de dólares y son más de mil las personas afectadas”.

La referente de la red Agencias de Viajes Argentinas, manifestó, además, que todos aquellos que contrataron un tour con operadoras de viajes legalmente habilitadas no tendrán ningún inconveniente ya que reciben el resguardo de la Defensoría del Consumidor.

Sin embargo, Alejandra Brazani alertó que “el problema mayor lo recibirán aquellos pasajeros que compraron un paquete de viajes en lugares ilegales, como ser un club de barrio, centro de jubilados, al profesor de gimnasia, etcétera. En esos casos, no reciben el resguardo de la ley y perderán todo lo abonado porque no hay comprobantes legales”.

Consejos

Todos aquellos pasajeros que contrataron un paquete de viajes, organizado por la operadora mayorista TN, deberán denunciar.

“La denuncia no tiene ningún costo, pero la deben efectuar para obligar a que el estafador no salga del país. Lo más importante es que se dirijan a la agencia de turismo que contrataron, para juntos denunciar ante la fiscalía y Defensoría del Consumidor. Nosotros, mientras tanto, estamos preparándonos para hacer una demanda colectiva”, destacó Brazani.

De todas maneras remarcó que solo los que contrataron agencias debidamente habilitadas, por la Subsecretaría de Turismo, podrán obtener una solución efectiva ya que tienen el resguardo garantizado por la Ley de Defensa al Consumidor.

En otras palabras, aquellos que confiaron en las operadoras “truchas” no tendrán ningún resguardo legal.

Estafa

Desde la empresa mayorista TN, sorpresivamente el viernes informaron que se encontraban en situación crítica y de quiebra, sin embargo, en el sector turístico ahora se habla de estafa. “Primero porque venía acumulando esta situación desde el 2015, según indicó en un comunicado, y siguió cobrando, vendiendo viajes. Además, hasta el último día, pedía a las agencias que le depositen el dinero y luego de declarar la quiebra sacó la plata del banco. Además, descubrimos que la persona a cargo de TN compró una propiedad en Miami, abrió una empresa en España y a sus empleados ni les avisó ni les pagó”, detalló Brazani.

Mientras tanto, continúan las investigaciones y desde la red Avaece alistan una denuncia colectiva.

Asimismo, recuerdan la importancia de contratar una empresa debidamente habilitada y realizar las correspondientes denuncias ante tales situaciones ilícitas.