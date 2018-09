Plan Costero: espera debate la creación de una comisión de seguimiento

El Plan de Desarrollo Costero seguirá siendo un tema de debate en el recinto del Concejo Deliberante capitalino. Desde la oposición tienen pocas expectativas de que la propuesta de crear una comisión de seguimiento avance rápidamente en las comisiones, y pese a ello siguen trabajando en otras iniciativas que también tienen como propósito generar instancias de participación y control.

La iniciativa impulsada por el bloque Podemos Más apunta a armar una comisión conformada por concejales oficialistas y opositores, con asesoramiento técnico, que lleve adelante un pormenorizado seguimiento de los avances que se den en torno al proyecto urbanístico.

“La idea es que tenga un carácter informativo de los pasos que se den en relación al Plan Costero, por ejemplo, respecto a los convenios que se firmen y el concurso de proyectos”, señaló antes del ingreso del proyecto el concejal Ataliva Laprovitta (PJ).

Luego de tomar estado parlamentario y pasar a comisión, no se dieron avances y los ediles de la oposición consideran que no habría al menos en el corto plazo. Desde el bloque oficialista se limitaron a anticipar que no veían ninguna novedad en la propuesta, no obstante se comprometieron a evaluarlo. Así lo anticipó el edil Fabián Nieves (CC-ARI) que señaló que “los ediles ya tienen de por sí la potestad de controlar y pedir informes. Igual, aclaró que “lo vamos a estudiar”, pero de todos modos estudiarán el proyecto de ordenanza en las comisiones respectivas.

Cabe señalar que hace unas tres semanas se aprobó el proyecto que impulsaba el Departamento Ejecutivo municipal que representaba la reforma del Código de Planeamiento, y de esta manera habilitar avances en el denominado “Plan Costero”.

Esta herramienta era imprescindible para la firma de acuerdos con Nación y Provincia que siguen demorados. Aunque no trascendieron las razones, se supone que las crisis financiera que sobrevino en las últimas semanas y también el conflicto por el reclamo salarial fueron temas a atender previamente.