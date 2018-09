Por primera vez en 8 años, el INVICO entregó una vivienda a un matrimonio igualitario

@Letibel_

Por primera vez en sus 40 años de historia el Instituto de la Vivienda de Corrientes entregó una casa a un matrimonio igualitario. Desde la creación de la entidad se llevan entregadas unas 70 mil unidades habitacionales.

El interventor del Instituto, Julio Veglia, dialogó con ellitoral.com.ar y confirmó que "es la primera vez que se entrega una casa a un matrimonio igualitario".

Aclaró también que "la ley FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda) a nosotros nos exige entregarle la vivienda a aquellas parejas que no tengan hijos pero que estén legalmente casadas". Dijo también que "aquellas parejas que no estén casadas, tienen que tener hijos a familiares a cargo para poder acceder a una casa. En el caso de la pareja de personas del mismo sexo que accedió a una casa en el Ponce, cumplía el requisito de estar casada".

Guido, el titular de la vivienda, habló con ellitoral.com.ar y comentó que hace 5 años estaba inscripto en el INVICO y que en diciembre del año pasado actualizó los datos, donde agregó a Roberto,su pareja, como co-titular de la vivienda a la que aspiraban.

“Estamos en pareja hace 10 años y casados hace 4 años y para llegar a la instancia del sorteo hay todo un proceso, que requirió varias entrevistas con trabajadoras sociales”, contó Guido.

“Creemos que para nosotros fue más difícil porque notamos varias irregularidades o diferencias con vecinos a los que pudimos conocer. Nos hicieron todos los controles habidos y por haber”, agregó el beneficiario.

“Muchas veces sentimos que no íbamos a poder acceder a la casa propia porque nuestro matrimonio no es lo normativo, no teníamos expectativas”, dijo Guido y agregó: “cuando yo me fui a la inscripción me pedían que yo ponga a alguien a cargo, a parte de mi pareja, es decir, que nos solicitaban un familiar más, a lo cual yo me opuse y les dije que no tenía, porque es la realidad”.

“De todos modos, más allá de eso, la persona que me atendió accedió a registrarme porque entendió que es un trámite burocrático que tiene el Instituto de Vivienda y su trato hacia nosotros fue excelente”, comentó.

Guido, contó a ellitoral.com.ar que él y su pareja son chaqueños y que hace 30 años su esposo vive en Corrientes, y Guido desde hace 10 años, cuando se puso en pareja. Ambos siempre alquilaron.

“Es como tocar el cielo con las manos. Siempre soñamos con tener una casa propia y llegamos a un punto en que vemos que la situación económica está cada vez peor y te decís que acceder a una casa propia es algo que está totalmente lejos de tus posibilidades”, expresó Guido.

Relató además que “nosotros no sabíamos que éramos el primer matrimonio igualitario en acceder a una casa del INVICO, eso lo supimos después de que salimos sorteados”.

El beneficiario contó que “no tuvimos privilegio por ser un matrimonio igualitario, todo lo contrario”.

Guido y su pareja emitieron un mensaje para las personas que integran el colectivo LGTBIQ+ y dijeron que “tienen que confiar, porque creemos que la gente del INVICO está haciendo un muy buen trabajo al hacer el sorteo por Lotería Correntina y no un sorteo a través de una cajita con nombres, me parece que es muy transparente”. Agregó también que “si no estamos casados, la ley no nos protege, por eso yo les digo a las personas que están en pareja y tienen una relación estable, que si se pueden casar que lo hagan, porque esto les va a permitir acceder a un derecho, como nos pasó a nosotros con la casa propia”. “Entiendo que es un papel que no cambia en nada la situación amorosa que uno tenga como pareja, pero te da estos tipos de beneficios en que vos podés dejarle algo a tu pareja el día de mañana”, dijo Guido.

“Es confiar y luchar, y no dejar de inscribirse”, concluyó.