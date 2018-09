La Aoem y el Ejecutivo firmaron la propuesta salarial

La Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem) y el Ejecutivo municipal firmaron las actas y oficializaron el acuerdo salarial alcanzado entre las partes. La oferta consiste en un incremento del 10% que se abonaría por planilla suplementaria desde este viernes 21 de septiembre, representando 2 mil pesos de bolsillo, como mínimo, para todo el personal. El salario mínimo pasará a 13 mil pesos y los agentes del programa Neike Chamigo percibirán 6 mil pesos.

Además establece adelantar el 4,5% correspondiente a la discusión paritaria anterior. También se destinarán 100 viviendas del programa Techo Digno para los afiliados del gremio.

En el encuentro, los representantes de la AOEM aseguraron que, tras haber consultado con los correspondientes delegados gremiales y afiliados, resolvieron aceptar el acuerdo paritario propuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal.

El acuerdo arribado se circunscribe en la búsqueda de respuestas de parte de la Municipalidad a las requisitorias salariales pero, al mismo tiempo, dentro del marco de las posibilidades económicas de las finanzas municipales actuales.

Tras la reunión, se aclaró que luego de la rúbrica llevada a cabo en la jornada de este martes, el diálogo continuará efectuándose ininterrumpidamente. En este caso, los equipos técnicos de Hacienda seguirán en contacto permanente, hasta la consumación de una nueva reunión paritaria, prevista para el 5 de octubre.

CONDICIONES DEL ACUERDO

1.- Se abonará un concepto de aumento compensatorio extraordinario retroactivo equivalente al 5 por ciento del sueldo básico del mes de agosto y el 5% del sueldo básico de mes de septiembre, por única vez, a liquidarse por planilla suplementaria, con un mínimo de 2.000 pesos por agente municipal. El pago se abonará a los agentes de planta permanente y no permanente, como así también a los beneficiarios del programa laboral Neike Chamigo



2.- Los beneficiarios del programa laboral Neike Chamigo pasarán a percibir el monto de $ 6.000 desde el mes de septiembre



3.- El sueldo mínimo garantizado municipal será de $ 13.000 desde el 1 de septiembre



4.- Como se había acordado en la comisión paritaria de marzo, desde el mes de octubre impactará el aumento del 4,5% al básico



5.- Se destinarán 100 viviendas del programa Techo Digno para los afiliados de la AOEM, que se realizará el sorteo de adjudicatarios mediante escribano público



6.- El salario familiar por hijo se elevará al monto de $ 1.694 y la asignación por hijo con discapacidad, a $ 5.791



7.- Se acuerda que no efectuarán ningún tipo de medidas por parte del Ejecutivo municipal con relación al accionar sindical de la AOEM en el marco de la negociación paritaria actual, y en el caso de haber existido descuentos, se procederá a su restitución o reintegro



8.- El 5 de octubre se volverá a reunir la comisión paritaria a fines de seguir dialogando y, particularmente, tratar las temáticas atinentes a recomposición salarial, aportes patronal y solidario, antigüedad, concursos, creaciones de comisiones permanentes y sectoriales, capacitación al personal, como así también la posible implementación de un plus mensual a los municipales.