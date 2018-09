“Enojado y dolido”

Dady Brieva se refirió por primera vez a las repercusiones que tuvieron sus polémicos dichos en el programa PH Podemos Hablar, sobre el gobierno de Mauricio Macri y entre otras cosas, dijo que habló desde el dolor y el enojo.

“Esto se va a terminar en un par de días, por eso no quiero seguir”, dijo Dady a Tomás Dente en Nosotros a la mañana, a casi diez días de haber dicho que esperaba que el Gobierno se quedara hasta el final de su mandato y que la gente la pasara realmente mal para que no volviera a votarlos.

El integrante de Midachi además aseguró que no tiene nada que aclarar: “Si ha sido tomado mal, ha sido tomado mal, pero me parece exagerado lo que se dice”.

“Quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos. No quiero que se vayan. Quiero que se queden como esos jugadores que juegan mal y que putean al árbitro para irse, pero el árbitro les dice: ‘No, quedate hasta el final, hijo de puta, así la gente se da cuenta que jugás mal’.