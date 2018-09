Atlético Tucumán quiere seguir haciendo historia en la Copa

El sorprendente Atlético Tucumán recibirá hoy la visita del brasileño Gremio, campeón defensor, en el encuentro de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El cotejo dará inicio a las 21.45 y el árbitro será el colombiano Wilmar Roldán.

El conjunto tucumano, único que no logró este título en la historia de los ocho conjuntos que siguen en carrera, buscará dar el golpe y seguir escribiendo su página más gloriosa a nivel internacional.

El técnico Ricardo Zielinski llega a esta instancia tras eliminar en octavos de final al Atlético Nacional de Medellín colombiano en una ajustada serie en la que se impuso por 2-0 de local y perdió 1-0 como visitante.

A nivel local, Atlético Tucumán también llega en un gran momento porque tras su victoria por 3-0 del viernes ante Tigre, el conjunto norteño se ubicó como escolta del líder Racing Club.

Para este compromiso, el técnico Ricardo Zielinski planea repetir el mismo esquema y alineación del cruce ante Atlético Nacional con eje en el emblema Luis Rodríguez, que llega a este duelo tras convertir los tres tantos en el triunfo ante Tigre.

“La gente nos ayuda muchísimo y nos sentimos muy cómodos jugando de local. Tenemos que seguir con la humildad de siempre, porque este partido ante Gremio es un gran desafío”, sostuvo el entrenador en la previa del cruce con los brasileños.

Por su parte, Gremio llega a esta instancia de la Copa Libertadores luego de eliminar en octavos de final de Estudiantes de La Plata en una serie que terminó empatada tras respectivos triunfos 2-1 de cada uno de local y se definió por penaltis por 5-3 en favor de los campeones defensores del título.

A nivel local, Gremio le ganó el sábado por 2-0 a Paraná y se ubica quinto en la clasificación del Brasileirao a seis unidades del líder Sao Paulo, tras disputarse 25 jornadas del certamen doméstico.

Renato Portaluppi tampoco tendrá inconvenientes para disponer su alineación ideal con Luan, Everton y Jael como principales armas ofensivas.

“Si Atlético llegó a esta instancia es porque tiene calidad. No será un partido fácil. Tenemos el mayor de los respetos por el adversario. Creo igual que, independientemente del presente del rival, Gremio tiene su manera de jugar. Ellos jugarán en casa y tendrán que salir a jugar sabiendo que después habrá revancha en Porto Alegre. Tenemos que estar centrados. No podemos ir blandos”, sostuvo el entrenador en la antesala del encuentro.

El juego de vuelta que definirá la serie se disputará el 2 de octubre en el Arena do Gremio, en Porto Alegre y el vencedor de esta llave se enfrentará con el ganador del cruce argentino entre River Plate e Independiente.