El último adiós al ex gobernador cordobés José Manuel de la Sota

En la mañana de ayer se realizaron las últimas dos horas de despedida al ex gobernador cordobés José Manuel de la Sota, en el Centro Cívico de Córdoba. Cientos de personas dijeron presente en el lugar con el objetivo de despedirse del “Gallego”, como popularmente se lo conocía en su provincia.

En el último adiós hubo personalidades de diferentes rubros y en la jornada de ayer participaron familiares que por cuestiones de tiempo no habían podido estar durante el domingo. Entre ellos, su hermano Regino de la Sota, quien llegó desde Europa. Emocionado, el hermano mayor de José Manuel se fundió en un sentido abrazo con el gobernador Juan Schiaretti y con varios de sus familiares.

También estuvo Olga Riutort, ex mujer de De la Sota, quien en diversos medios le dedicó elogiosas palabras, a pesar de que reconoció que en los últimos tiempos no tenían diálogo.

Desde Buenos Aires, viajaron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, considerados los “más peronistas” del entorno del presidente Mauricio Macri. Junto a Frigerio y Monzó estuvieron el juez de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda y la fiscal federal Graciela López de Filoñuk.

A las 11.30 dio inicio una ceremonia privada con amigos y familiares encabezada por el Arzobispo de Córdoba, Carlos Ñañez.

Los restos del ex gobernador de Córdoba, quien falleció el sábado por la noche en un accidente vial en la autovía Córdoba-Río Cuarto, fueron trasladados y depositados en el panteón familiar en el cementerio local de San Vicente.