Hoteles que son una aventura 

Por Daniel Galilea

Para Efe Tur

1. Skylodge Adventure Suites

(Urubamba, Perú)

En el Skylodge Adventure Suites, tres cápsulas transparentes cuelgan de la cima de una montaña y ofrecen unas vistas espectaculares del sagrado valle de Urubamba (Cusco, Perú). Desde él se pueden apreciar las noches adornadas por la Vía Láctea. Un lugar ideal para los aficionados a las emociones fuertes.

Cada cápsula, fabricada con aluminio aeroespacial y policarbonato de alta resistencia, tiene cuatro camas, un comedor y un baño privado, y se accede a ella a través de una escotilla ubicada en su parte superior, utilizando un arnés.

Llegar hasta las tres ‘suites de aventura’ (Luna, Silves y Miranda) del Skylodge, del grupo Natura Vive, requiere escalar por una ‘vía ferrata’, caminar por un recóndito sendero, pasar por un puente colgante o utilizar una tirolina o zip-line, según el recorrido que se elija.

2. The Aurora Express

(Alaska, Estados Unidos)

El Aurora Express está construido con vagones renovados del ferrocarril de Alaska y es un hotel ‘bed and breakfast’ (cama y desayuno) en medio de imponentes piceas –árboles de entre 20 y 60 metros– con vistas panorámicas al valle de Tanana, a la cadena montañosa Alaska Mountain Range y a la ciudad de Fairbanks (Alaska, EE. UU.). Los vagones National Domain, Golden Nellie, National Emblem y Arlene han sido reconvertidos en elegantes suites individuales. Su última incorporación es The Diner Car, vagón-comedor de casi 26 metros de largo, con asientos para 24 personas, zona de descanso con teléfono y TV y un techo arqueado de 3 metros de alto, con un mural de un águila volando en la aurora boreal.

3. Huilo-Huilo Montaña Mágica

(Neltume, Chile)

“Venga a vivir con nosotros la magia de ser parte de un verdadero cuento de hadas”. Así invita este establecimiento a alojarse en sus singulares habitaciones de madera, en un edificio con forma de cono volcánico, revestido de musgo y vegetación, en la Reserva Biológica Huilo Huilo (Neltume, Chile), en la selva patagónica, un entorno de cristalinos ríos y lagos y majestuosas montañas y volcanes. Este curioso “volcán habitable”, por cuyas laderas cae agua fresca en lugar de lava, abre las puertas de la imaginación a un mundo mágico donde pocos se sorprenderían de cruzarse con algún hada o un duende.

4. Dog Bark Park Inn

(Idaho, Estados Unidos)

La mayoría de las personas han visto una caseta de perro y muchas tienen una en su jardín, pero muy pocas han estado dentro de una, a menos que se hayan alojado en el Dog Bark Park Inn, un hotel con la forma de un gigantesco y simpático perro de la raza beagle y dos niveles (cuerpo y cabeza) en su interior, ubicado en Cottonwood (Idaho, EE. UU.).

En este hotel, conocido cariñosamente como Sweet Willy por los lugareños, los huéspedes pueden disfrutar de una linda habitación tipo 'loft' ubicada en la cabeza del beagle más grande del mundo, con un encantador rincón en su hocico; admirar los veintiséis perros tallados en el cabecero de la “cama de la Reina” o encontrar en su almohada unas deliciosas galletas con forma... de can.

5. Free Spirit Spheres

(Vancouver, Canadá)

Alojarse en el hotel Free Spirit Spheres, de estilo ‘casa en el árbol’ y situado en un bosque tropical costero de Qualicum Beach, en la isla de Vancouver (Columbia Británica, Canadá), es una experiencia mágica y relajante.

El establecimiento consta de tres grandes globos de madera en forma de nuez, suspendidos mediante cuerdas sobre el suelo forestal y construidos por los dueños “para integrarse de forma armónica con la naturaleza”, a los cuales se accede a través de un camino enmarcado por exuberantes árboles. Dentro de uno de estos recintos esféricos, denominados Eryn, Melody y Luna, el visitante se siente literalmente como si estuviera entre las ramas, que puede ver por grandes ventanas circulares tipo ojo de buey.