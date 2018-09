La ex suegra de Nicolás Cabré reveló detalles de su intimidad

Graciela Stefani, la madre de Josefina Silveyra -la última novia de Nicolás Cabré- sorprendió hace unos días en las redes sociales al postear un filoso comentario justo en el momento que se confirmaba el romance entre Laurita Fernández y su ex yerno.

La reconocida actriz, cantante y directora había publicado en su cuenta de Instagram: “¡No sabes con quién te metiste, poca cosa, limitado!, rezaba la imagen que compartió ¡Y va dedicado!”, escribió en el epígrafe la mamá de Josefina.

Consultada por Involucrados por esta acción, Stefani dijo que el mensaje no estaba dirigido para Nicolás. “No era para la persona que ustedes creen”, reveló. “Lo cargué un poco al director y autor de la obra porque la producción siempre me pone a hacer personajes de mala y justo coincidió con toda esta historia de Nicolás”.

“¿Te sorprendió este blanqueamiento de Nico con Laurita Fernández?”, indagó el periodista a la actriz. Y ella no dudó en responder: “No me sorprende más nada. Como yerno era ausente y lo vi muy poco”. Por su parte, Josefina Silveyra -última pareja del actor- también fue entrevistada por el programa de América y evitó entrar en la polémica.