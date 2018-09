Vacaciones: por la suba del dólar los destinos nacionales ganan terreno y Brasil busca bajar costos

Las agencias de turismo de Corrientes alistan los paquetes de viajes de cara al verano 2019 con la particularidad de que, en medio de la inestabilidad cambiaria, las apuestas se concentran en los destinos nacionales. En este escenario, para no perder turistas, Brasil alista estrategias para reducir los costos.

Es que con la abrupta suba del dólar se encarecieron los pasajes y la estadía en general hasta más del 50%. Dichos aumentos impactan con mayor fuerza en los costos al exterior.

“El dólar sigue inestable, algunas familias ya tienen la plata destinada a sus vacaciones y congelaron los precios a mediado de año, pero algunos todavía están expectantes. Nosotros vendimos un paquetes a Cuba, pero sabemos que será un año atípico así que estamos preparándonos para potenciar el turismo interno”, señaló a El Litoral la referente de la Asociación Correntina de Agencias de Viajes y Turismo, María del Carmen Chico.

Algo similar indicaron desde otras agencias de viaje, que alistan promociones novedosas para atraer la atención del consumidor. “Los precios de los servicios se están modificando permanentemente y nosotros ofrecemos la opción de que los congelen. Pero la incertidumbre se siente más en los destinos al exterior porque, aunque los precios no cambian, los paquetes están cotizados en dólares y eso asusta cuando comienzan a hacer el cambio a pesos. De todas formas, tenemos un grupo acotado de clientes que siempre viajan y continuarán eligiendo destinos internacionales”, explicó Patricia desde una agencia de viajes.

Si bien todavía tienen demanda de excursiones internacionales, remarcó que a la hora de armar paquetes masivos “apuntamos a los destinos nacionales. Estamos organizando opciones variadas a Salta, Mendoza, y Córdoba”, señaló Patricia.

Brasil

En los últimos años las playas brasileñas atrajeron la atención de centenares de argentinos, que elegían el vecino país. Sin embargo el real también subió duplicando los costos.

En este marco, desde una agencia de viajes local explicaron que Brasil alista estrategias para no perder turistas argentinos. Así lo explicó a este medio, Justino Pinat quien dijo: “Con respecto a la suba del dólar, se siente la baja de clientes porque un viaje hoy le sale el doble, que a aquellos que reservaron o presupuestaron con un dólar a 22. Además, en Brasil ya evalúan la reducción de los precios de sus hoteles para que las tarifas se reajusten y no queden altas, porque no quieren tener una reducción de turistas argentinos este verano. Al menos la hotelería del sur de Brasil como Camboriú y Canasvieiras, con quienes trabajamos, están alarmados por nuestra situación así que ellos también tendrán que poner parte del esfuerzo. Si no la actividad de ambos se verá amenazada”.

Fin de semana

Pese al contexto económico actual desde las agencias de viaje consultadas por este matutino, señalaron que la demanda de paquetes continúa firme. Lo que se modifica son los destinos, ya que no se animan a hacer largos viajes. “Los costos aumentaron, pero por lo menos seguimos recibiendo consultas. Para el próximo fin de semana largo de octubre (que cae 13, 14 y 15) estamos preparando un viaje a Concordia”, sintetizó Carmen del Chico.