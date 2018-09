“Lo importante es ajustar todo para el debut”, resaltó Cequeira

Una semana con trabajos intensos afronta el plantel de Comunicaciones de Mercedes para lo que será su debut en el Torneo Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. El Aurinegro saldrá al ruedo el lunes 24 como local frente a Estudiantes de Concordia.

El director técnico Ariel Rearte pudo por estos días trabajar con el plantel completo tras una serie de problemas físicos que tuvieron a algunos jugadores haciendo tareas diferenciadas.

Desde el lunes el plantel trabaja de la mejor manera buscando ajustar todos los detalles antes del juego debut, que servirá para que el público mercedeño tome contacto con el nuevo equipo que se armó para esta temporada, ya que Comunicaciones no disputó -ni disputará- amistosos en su preparación.

Uno de los refuerzos y nuevos jugadores del club es el base chaqueño Luis “Junior” Cequeira, quien se refirió a la expectativa que se genera los días previos a un debut.

“La verdad es que llevamos varios días de pretemporada, ahora estamos todos juntos agarrando un poco de ritmo y de lo que quiere el cuerpo técnico. Este es un grupo nuevo, tenemos que lograr ensamblarnos y el lunes arrancar con la ilusión que tenemos individual y grupalmente para hacer las cosas bien y que Comunicaciones esté en lo más alto”, relató.

Sobre las prácticas realizadas y algunas ausencias como consecuencia de los inconvenientes físicos que se presentaron con compañeros, explicó que “suele pasar y la verdad es que hicimos un gran trabajo de pretemporada en la parte física y siempre aparecen algunas molestias o golpes, pero son cosas que pasan. El equipo recién ha podido entrenar completo en estos días, pero bueno, durante la temporada larga estas cosas pasan. Ahora lo importante es ajustar todo para el debut, estar finos para el lunes y saber que esto es largo y que el objetivo es ir día a día y a medida que pase el torneo ir buscando nuestro techo para saber más adelante dónde estamos”.

Una de las características de esta preparación del Aurinegro es que no jugó amistosos. Al respecto, “Junior” expresó que “es una situación que se dio, pero nosotros seguimos enfocados en lo que es el partido con Estudiantes. A veces se dan o no, pero el objetivo siempre es el mismo y es día a día ir mejorando colectivamente y ver cómo responde el equipo cuando arranque el lunes. Creo que lo va a hacer de la mejor manera porque estamos todos muy optimistas”.

Sobre los primeros rivales en el Súper 20, el base de extensa trayectoria en la Liga, sostuvo que “Estudiantes jugó un cuadrangular, pero no estaban los extranjeros, de Regatas no vi mucho. Creo que el torneo que viene es el que nos va a ir dando un parámetro para el inicio de la Liga”.

“Es lindo que la gente se contagie, que vaya a la cancha, y que nosotros podamos transmitir lo mismo desde adentro de la cancha. Todos vamos en busca de lo mismo, poder estar arriba y pelear por cosas importante”, anticipó en la previa del Súper 20 y la segunda temporada de Comunicaciones en la Liga Nacional.