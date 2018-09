Boca Unidos defiende la punta en Tucumán con un equipo renovado

Rubén Poletti

deportes@ellitoral.com.ar

San Miguel de Tucumán.

Enviado especial

Con medio equipo renovado, en relación al que viene de presentarse el viernes ante su público con una agónica victoria ante Crucero del Norte que lo catapultó a la cima de su grupo, Boca Unidos visitará esta tarde a San Jorge en Tucumán.

El partido, correspondiente a la tercera fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A 2018-2019, se jugará desde las 16 en el estadio Angel Sáez de la localidad de San Andrés (distante a unos 6 kilómetros de la capital tucumana) y será arbitrado por el cordobés Fabricio Llobet.

La formación aurirroja tendrá cinco cambios respecto a la que viene de ganarle sobre el final del juego 2 a 1 al Colectivero, con un regreso, una variante obligada por lesión y tres modificaciones tácticas.

Estas últimas son adjudicadas a la rotación que comienza a implementar el técnico Carlos Mayor para preservar a los principales jugadores, teniendo en cuenta que el próximo compromiso será dentro de cuatro días, con un viaje largo de regreso de por medio.

En la defensa retornará al equipo el capitán Leonardo Baroni, quien sustituirá al correntino Ariel Morales, de sólido desempeño ante Crucero del Norte. El santafesino de Sarmiento se recuperó en tiempo récord de un esguince acromioclavicular sufrido en el hombro derecho en la primera fecha frente a Chaco For Ever, ya que su vuelta estaba prevista recién para el domingo.

La baja por lesión de Fabrizio Palma, quien a la vez ingresó en lugar de Gabriel Morales, le dará la oportunidad a Ataliva Schweizer, quien hará el “doble cinco” con Martín Ojeda en la mitad de la cancha.

El rosarino dejó el rectángulo de juego en el partido anterior a raíz de una contractura en el gemelo de la pierna derecha, mientras que el ex Rafaela fue operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y ayer comenzó con los trabajos de rehabilitación kinesiológica.

Todas las otras modificaciones se producirán de tres cuartos de cancha hacia adelante. Es así que Gerardo Maciel ingresará por Martín Fabro, mientras que el juvenil Lionel Niz sustituirá a Nicolás Ledesma y Julio Cáceres hará lo propio con Cristian Núñez.

Tanto Ariel Morales, como Fabro, Ledesma y Núñez ocuparán un lugar en el banco de suplentes junto a Lucas Cabrera, Alejandro Leani, Lautaro Larrasabal y Matías Espíndola (uno de estos tres últimos quedará afuera minutos antes de iniciarse el partido).

La rotación introducida por Mayor cambiará en parte la fisonomía táctica del Aurirrojo correntino, que por primera vez en el certamen jugará con dos mediocampistas de contención, como son los casos de Ojeda y Schweizer, por lo que en principio podrá dar mayor lucha en mitad de cancha, si tenemos en cuenta que a ellos se sumarán los laterales-volantes Mbombaj y Godoy, para continuar con línea de tres en el fondo.

En tanto que, el libreño Maciel tendrá por primera vez desde el inicio la responsabilidad de ser el nexo entre el medio y los delanteros, uno que hará su estreno desde el arranque, como es el caso del juvenil Niz, y otro de mayor oficio y recorrido goleador, en el caso de Cáceres.

Por su parte, San Jorge mantendrá la misma formación que viene de empatar sin goles frente a Gimnasia y Tiro en Salta, sumando su primer punto en la temporada. El conjunto tucumano cayó en su debut como local frente a San Martín de Formosa, en un partido disputado en La Ciudadela.

Frente a un equipo urgido por sumar los tres puntos, Boca Unidos pondrá una formación que en los papeles aparece como de menor riqueza técnica, pero más sólida y batalladora, especulando quizás con la obligación de San Jorge, para recuperar rápido la pelota y ser lo más vertical posible hacia el arco adversario.

El desarrollo del juego, una vez que pite el cordobés Llobet, dirá el resto.