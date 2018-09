Ordenan la inmediata detención del ex cura Pacheco condenado por abuso sexual

La situación del ex sacerdote Domingo Pacheco, condenado por abuso sexual tiende a complicarse según afirmó la abogada Verónica Vergez, querellante en la causa de abuso sexual ya que afirmó que el STJ ratificó que el fallo del Tribunal Oral Penal de Goya -que condenó a prisión-, solicitó la inmediata detención del religioso.

Por otra patre, sostuvo que el último recurso que puede presentar es una queja ante la CSJ pero que no imposibilita la detención mientras se espera una resolución.

Por otra parte, el abogado defensor, Juan Rajoy, quien representa a Pacheco, sostuvo que su cliente “no irá a prisión”.

Al mismo tiempo cuestionó a la Justicia, al argumentar que “al señor Pacheco se le violaron todos los derechos establecidos por el Código Procesal y Penal y los Tratados Internacionales. Se lo detiene solamente por la denuncia de una persona que a los dos años dice 'el padre Pacheco hizo tal cosa'”.

"En la escala penal existen tres cuestiones: sospecha (habilita la indagatoria), probabilidad (habilita el procesamiento) y certeza (habilita la pena)", resaltó ante Canal 13, donde agregó que “sólo por la sospecha, el juez de Instrucción de Esquina lo detiene a Pacheco, en septiembre del 2011. Al mes, se produjeron todos los informes periciales médicos sobre el denunciante”.

Precisó en ese sentido que “todos los informes dicen que no existió. No solo que se le violó la duda que beneficia al imputado, sino que había prueba de descargo que eran los informes médicos, policial, forense y uno puesto por la defensa”.

Agregó también que “en teoría, el hecho ocurre, el padre Pacheco levanta a un chico, lo hace recorrer más de 20 metros, pasa por toda la casa parroquial y abusa de él. Los especialistas dicen que nunca hubo un caso. La denuncia argumenta que lo abusó más de un año en la parroquia Santa Rita, cuando Pacheco se muda a San Antonio, el chico supuestamente abusado lo sigue a San Antonio”, planteó.

En otro orden de cosas resaltó: “El Tribunal titular de Goya lo absuelve, viene el fallo a casación del STJ que agarra la sentencia, anula el fallo y manda a dictar un nuevo fallo y comete un error garrafal, opina sobre el fondo de la cuestión. Da a entender que se violaron los derechos de la víctima y que Pacheco es culpable. Lo condenan y ordenan su detención. El Superior Tribunal vuelve a entender en la misma causa violando la norma procesal y la Constitución Nacional. Se rebela contra un fallo de la corte y la de Derechos Humanos”, subrayó.

Hoy la situación es: recurso de queja, “trabajamos para ir a la Corte”, reconoció Rajoy.

Prisión

“El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ratificó el fallo del TOP de Goya condenando a Pacheco a la pena de 13 años de prisión y en virtud de esto, se hizo la correspondiente petición para que se ordene la inmediata detención de Pacheco y que se empiece a cumplir la condena”, enfatizó en sin embargo la abogada querellante.

En tanto, añadió que se trata de “el último recurso que le queda a la defensa de Pacheco es la presentación de recurrir el queja ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero esto no implica la imposibilidad de que se empiece a ejecutar la condena”.

Respecto de la presentación, Vergez sostuvo que “el que debería definir es el Tribunal Oral Penal (TOP) de Goya, por eso hicimos la presentación”, a la vez que agregó que “entendemos que no debe ser un plazo máximo de 15 días”.

Sobre Pacheco, señaló que “es una persona que tiene cambios constantes en su personalidad, eso se notó en el juicio, sobre todo cuando se le dio la oportunidad de que hable, divagó y el propio presidente del tribunal le pidió que termine.

Seguramente sufre de alguna patología psicológica o psiquiátrica, además tiene rasgos psicológicos que fueron acreditados en la causa”, concluyó la doctora Vergez