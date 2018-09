Tensión y manifestación frente a una comisaría para que liberen a un joven

Vecinos del barrio Ongay y dirigentes sociales de Barrios de Pie y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se manifestaron ayer a la tarde frente a la Comisaría Vigésima Primera, para exigir la pronta liberación de un joven quien fue demorado por la Policía de manera preventiva cuando patrullaba la zona.

Se trata de Maximiliano Barreto de 21 años, un conocido carrero de las inmediaciones que en horario de la siesta fue demorado cuando merodeaba en actitud sospechosa por las inmediaciones del Salón de Usos Múltiples del barrio Ongay.

Justo por el lugar pasaba un patrullero y los efectivos decidieron demorar al muchacho. Al identificarlo y por no tener el DNI, decidieron subirlo al móvil policial para averiguación de antecedentes y lo alojaron en la Comisaría.

Amigos de Maxi fueron los que avisaron a sus padres de la demora del muchacho.

Se presentaron en la dependencia para interiorizarse de la situación, pero al no tener respuestas concretas por parte de los efectivos que se encontraban en el lugar, regresaron al barrio y se organizaron para pedir por la liberación.

Temían que Maxi le pudiera haber ocurrido algo adentro de la Comisaría ya que no tenían información certera y denunciaron que no se le permitía verlo.

En menos de media hora un grupo de más 60 personas con bombos y carteles protestaron frente a la comisaría.

Según explicó Graciela Mambrín coordinadora de la CCC, “Maxi es un conocido joven carrero del Ongay, fue detenido por el solo hecho de no tener DNI. El estaba cerca de su casa, donde tenía el documento y no lo dejaron ir a buscar”.

Por su parte desde la fuerza policial se aclaró que “el procedimiento es el normal en casos de encontrar ciudadanos sin documentación en la vía pública. Se lo dispone al trámite de averiguación de antecedentes. Una vez revisado por el médico policial, la liberación, en caso de no tener inconvenientes judiciales, es inmediata”.

La manifestación provocó un gran revuelo en la zona y minutos más tarde arribaron policías de fuerzas especiales para calmar los ánimos.

Se ubicaron en la esquina de la dependencia y cortaron la calle con tres móviles policiales. En tanto el grupo de manifestantes se ubicaron frente a la comisaría.

Alrededor de las 18 horas, Maximiliano Barreto fue puesto en libertad, tras comprobarse que no contaba con antecedentes ni pedidos de detención pendientes. Se abrazó con sus familiares y luego bailó al ritmo de la batucada.

Un episodio similar se produjo el pasado viernes a la noche cuando un carrero de 32 años fue demorado por la Policía, luego de que agrediera a chicotazos a dos efectivos que intentaron detener su marcha en plena calle. Por su violenta reacción, personal del Grim, pidió la colaboración de otros móviles, quienes procedieron a la demora de esta persona identificada con el apellido Monzón -32-, quien fue puesto a disposición de la justicia, y trasladado a la Comisaría Tercera.

El hecho derivó en el “piquete” de una treintena de personas que interrumpió el tránsito (por espacio de una hora) frente a la comisaría Tercera ya que pedían la libertad del carrero.

La protesta, en calle Santa Fe al 1500, causó una enorme congestión vehicular y el enojo de cientos de personas que retornaban a sus hogares.