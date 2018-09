Respuesta de la ADIUNNE sobre artículo publicado en El Litoral

Señor Director:

En fecha 11/9El Litoral publicócomo carta de lectores una columna de opinión sin firma que el diario parece hacer suya por el espacio que le brinda y la forma en que la realza: con foto ilustrativa y copete para destacar. En cualquier caso, por haber sido directamente aludidos y a fin de hacer llegar nuestra postura sin falsificaciones a los lectores, solicitamos el derecho a réplica en defensa del legal paro que realizamos.

En primer lugar, el paro docente universitario no es la medida de un "grupo" de profesores, sino de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ADIUNNE) como sindicato reconocido de primer grado ; y de Conadu Histórica como Federación con Personería Gremial que nos aglutina.

En segundo lugar no se trata de una "huelga de solidaridad" sino por el contrario una legítima y legal acción en defensa propia ante el deterioro innegable e imparable de nuestro salario y nuestras condiciones de vida. Parte de un pliego de reivindicaciones que cualquier ciudadano informado debería estar en condiciones de entender incluso si no lo apoyara:

30 % de recomposición salarial: para recuperar el terreno perdido frente a la inflación pasada y enfrentar la inflación proyectada; Cláusula gatillo para ajustar los salarios futuros conforme a la inflación a fin de evitar el conflicto permanente; Aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo, que pese a su obligatoriedad no se aplica en su integralidad; Salario para los docentes actualmente ad-honorem; Pase a planta de los docentes contratados. Todo ello enmarcado en la defensa irrestricta del presupuesto universitario.

A partir de nuestras reivindicaciones, fácilmente se advierte por qué hemos rechazado la propuesta gubernamental consistente en tres "cuotas" de aumentos no retroactivos al mes de inicio de las negociaciones (¡Marzo!), ni acumulativos; que nominalmente suman 15 puntos porcentuales al salario básico, pero que justamente por no ser cuotas retroactivas, impactan realmente en el salario que percibiremos en el año calendario en un 7,15 %. A esto el gobierno le sumó en su última "oferta", sumas adicionales por fuera del básico que se aplicarán recién en la parte final del año y que contrarían todavía más el convenio colectivo y la legalidad remunerativa, haciéndonos retroceder 13 años.

Tienen que saber los lectores que para deshacernos de los nefastos adicionales tuvimos que ir a un conflicto colectivo en el año 2005 que resultó victorioso para los trabajadores docentes; y que este retorno del salario gris y/o negro sólo provocará conflictos laborales hacia el futuro, de los que será enteramente responsable el gobierno que los ha reinstalado.

Finalmente, la "oferta" del gobierno ignoró el resto de los puntos. Por todo esto desde ADIUNNE y Conadu Histórica rechazamos el planteo gubernamental y continuamos el paro que se venía desarrollando.

Lamentablemente, la aceptación de la "oferta" por parte de otras asociaciones gremiales debilitó una medida de fuerza que crecía en contundencia y en apoyo popular; más no debilitó la justeza de nuestro planteamiento, ni mucho menos dio solución al problema ni al conflicto, ya que como dijera una figura prominente de la coalición que gobierna el país, el marasmo económico que hemos padecido no es todo, sino que lo peor está por venir en los próximos seis meses.

El "opinante" simplemente pasa por alto todo esto; y afirma que reclamar por los efectos de la inflación sobre el salario, es un reclamo "político". Asombroso. Si pretender no ya un aumento de nuestro poder adquisitivo, sino simplemente no seguir perdiendo el que teníamos/tenemos es una "politización" ¿Cuál sería un reclamo económico o sindical?

Con bastante mala fe e ignorancia, se afirma que nuestro paro es doblemente ilegal:

Porque la Corte Suprema así ya lo estipuló (¿Cuándo y en qué fallos?) Porque supuestamente transgrede la Ley Orgánica de las Universidades Nacionales Nº 20654. Ley que fuera abrogada y reemplazada por ley 22207 de 1980; a su turno abrogada y reemplazada por la Ley 23068 de 1984; a su vez abrogada y reemplazada por la Ley 24521 que actualmente rige. Para ser más claros, la ley que cita el "opinante" perdió total y absoluta vigencia hace ya 38 años y después de ella se sucedieron tres leyes más. Persistiendo en el error, propone que se nos separe de nuestros cargos en virtud del art. 12 de esta ley que ya no tiene vigencia.

Si como docentes no podemos pasar por alto que se fundamente un debate en una base tan errónea, como simples ciudadanos no podemos permanecer impávidos ante la afirmación relativa a que "la pérdida de miles de vidas de argentinos en el pasado" se deba a movimientos como el "Cordobazo" y no a lo que el Poder Judicial de nuestro país definiera -con ratificación de la Corte Suprema- como un "plan sistemático" de eliminación y desaparición forzada de personas, durante lo que se autodenominó "Proceso de Reorganización Nacional". Quien nos descalifica por tener un objetivo político oculto detrás del paro, desliza como quien no quiere la cosa una teoría negatoria de la violación de los derechos humanos y del terrorismo de Estado. No se lo vamos a dejar pasar y no vamos a permitir semejante retroceso democrático: Esto no es "adoctrinamiento", es Cosa Juzgada por el Poder Judicial.

Muy curiosamente, se nos atribuye tener por objetivo derrocar al gobierno actual para entronizar en el poder al "kirchnerismo", al mismo tiempo que se afirma que "nuestro tipo de oposición" viene manejando las calles hace un par de décadas, es decir también cuando el kirchnerismo gobernaba. Es una contradicción y un absurdo.

Por último nos preocupa dejar perfectamente en claro que la defensa de nuestros derechos como trabajadores docentes no se contrapone en nada con el interés general de los estudiantes: Una educación de excelencia es imposible con docentes que ganan salarios miserables. Así lo han entendido miles de estudiantes de todo el país que han acompañado nuestra lucha participando activamente de las movilizaciones honrando los "cien años de la Reforma Universitaria", es decir, de la huelga estudiantil universitaria más trascendente de la historia argentina.

Aclaración del editor: El artículo publicado por El Litoral el pasado 11 de septiembre no responde a la postura del medio sino a la de un integrante de la comunidad universitaria que, como se aclaró, pidió reservar su identidad por cuestiones de seguridad. Durante la labor periodística diaria se cubrió en todo momento lo referido tanto a los reclamos de los docentes y estudiantes universitarios, como las respuestas de las autoridades, dando espacios a todas las voces como es habitual. En ese contexto de apertura y pluralidad se publicó el artículo al que se refiere la ADIUNNE como la correspondiente respuesta.