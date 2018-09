Gallardo: "Hay que estar tranquilos porque el esfuerzo se hizo"

Marcelo Gallardo habló con la prensa finalizado el empate con San Lorenzo y, si bien reconoció no haber cumplido el objetivo, dejó en claro que se toma con tranquilidad la falta de triunfos en la Superliga y no busca culpables: "No hay explicación a esta racha".

"La idea era sumar de a tres para salir de la racha de empates en esta Superliga", subrayó, y relató: "El cansancio es relativo. Esperé hasta último momento para ver cómo estaban de lo físico, pero lo emocional también influye. A los tres minutos Nacho acusa un problema y antes estaba bien. Son cosas que pasan".

"Salimos con la misma intención que frente a Racing. En el primer tiempo se vio un lindo partido. En el segundo tiempo nos costó, no pensamos y estuvimos muy atrás. Es normal. Nos hubiese gustado sostenerlo de otra manera, pero en la semana se había hecho un esfuerzo muy grande. No se trataba de correr, se trataba de pensar. No pudimos tener la pelota, eso nos hizo defendernos y no me gusta. Con empuje nos empataron". Y agregó: "Fue una desconcentración que nos pasó factura. Hay que estar tranquilos porque el esfuerzo se hizo".

Respecto a cuándo jugará el partido de Copa Argentina frente a Platense, apuntó: "Nos complica la fecha FIFA. Hoy perdemos a cuatro jugadores, prefiero ver de qué manera podemos enfrentar ese partido. No hay muchas fechas, es una ventaja claramente. Tenemos que ver nuestro calendario, a ver si podemos jugar la semana que viene. Veremos si podemos jugarlo".