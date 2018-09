CFK se presentará mañana en Comodoro Py y pidió a la militancia que no la acompañe

La senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó que mañana se presentará en el Juzgado número 11 para dar testimonio otra vez como le fuera requerido. Tal como la última vez que prestó declaración ante el juez Claudio Bonadio, la ex mandataria pidió a la militancia que no se movilice hacia Comodor Py, aunque los exhortó a poner "la energía en defender la universidad y la salud públicas, la ciencia y la tecnología y ayudar a lxs que la están pasando mal". Agregó que "desgraciadamene", los argentinos que están en situación de vulnerabilidad, "no son pocxs hoy en nuestro país".