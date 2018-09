Tras una semana en la que los vaivenes de la economía argentina tuvieron en vilo a los mercados del mundo, la prestigiosa agencia Bloomberg -la más importante del mundo financiero- publicó un minucioso análisis de la crisis cambiaria bajo el título “Cómo la pobre comunicación alimentó el colapso del peso argentino” (How Poor Communication Fed Argentine Peso's Collapse), un artículo en el que los periodistas Patrick Gillespie y Jonathan Gilbert sostienen que el gobierno de Mauricio Macri tiene “una comunicación inconexa y vaga”, que tuvo “mala suerte” y que “llevó adelante políticas confusas”.

Según explican Gillespie y Gilbert, la crisis cambiaria “está llevando a Argentina a una recesión más profunda” y “la falta de una estrategia clara y consistente en la segunda nación más grande de América del Sur está causando que los inversionistas y el público pierdan la fe en el gobierno del presidente Mauricio Macri”.

El artículo publicado por Bloomberg responde a ocho interrogantes en torno a la crisis que esta semana llegó a ubicar al dólares estadounidense por encima de los $40.

“Aunque los problemas económicos de Argentina se han estado construyendo desde hace un tiempo, el reciente colapso fue desatado por una comunicación inconexa y vaga por parte de los líderes electos. En la mañana del 29 de agosto, Macri dijo que el Fondo Monetario Internacional había aceptado hacer expeditos los pagos de dinero a Argentina como parte de una línea de crédito de USD 50.000 millones. Pero funcionarios del FMI no hicieron comentarios durante varias horas, y el gobierno de Macri no proveyó detalles respecto de tiempos y montos. Eventualmente, el FMI solamente dijo que consideraría el pedido de Argentina de acelerar desembolsos. La directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, se reunirá con el ministro de Hacienda”, indicó el medio norteamericano.