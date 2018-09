“Nos creemos usurpadores de la creación en función del rédito económico y personal”

Con motivo de haberse conmemorado ayer en la Iglesia el Día mundial de Oración por la Creación, en la catedral de Goya se celebró una misa presidida por el obispo Adolfo Canecín, quien además de aludir al mensaje del papa Francisco, ratificó su fuerte impronta ecologista.

En el inicio de su homilía, el pastor citó un fragmento del Evangelio: “El reino de los cielos es como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes”, y añadió: “Qué importante, Dios, al crearnos, nos confía la propia vida como un don, que debe ser una tarea para construirla y edificarla según el sueño, el plan y el proyecto del Padre”. Seguidamente aclaró que “nos confía la propia vida y la de cada ser humano, en particular las vidas de los más humildes, los sencillos, los pequeños, los descartables para este mundo, los pobres, los poriajú, como decimos en guaraní”.

Además, destacó que “el Señor, entre los bienes que nos confía, nos confía la creación para que seamos cuidadores, administradores, según sus criterios y designios, y llevemos a la perfección, siendo cocreadores con él. Todos los bienes, incluso los talentos que nos regaló”, puntualizó.

Opinó que “lo que nos está pasando, entre otras cosas, hoy día, es que nos creemos dueños, señores, usurpadores de la creación, de la casa común, en función de sacar rédito económico, en función del bienestar personal o de sectores de la sociedad y la humanidad, en detrimento de tantos hermanos y hermanas”, subrayó.

Patrimonio

Refiriéndose al mensaje que el Papa emitió en ocasión de esta jornada, Canecín indicó que “quiere llamar la atención sobre el agua, un bien primario, primordial, que debe ser protegido y puesto a disposición de todos”. Señala además que “todos tenemos el agua, es un derecho para todos y tenemos que ver cómo garantizar su acceso a todos los pueblos. Según las estadísticas, 2 mil millones de personas no tienen acceso al agua potable, limpia, digna”.

Por ello, el obispo consideró que “a lo mejor, unos pocos hacemos uso extralimitado. Cuánta contaminación. Por eso el Papa nos invita a rezar una oración que tiene que transformarse en reflexión y luego traducirse en compromiso urgente, es hoy”.

Testimonio

Como en varias fiestas patronales de la diócesis, recordó que “siempre me gusta tomar en mis brazos a los bebés y reflexionar esto: los bebés nos preguntan ‘¿cuando sea grande podré respirar aire que no esté contaminado, habrá agua para beber, las flores se seguirán abriendo y embelleciendo en tiempos de primavera y prolongándose a lo largo del año, habrá peces en el río?’”.

En este contexto, el obispo goyano aseguró que “las futuras generaciones nos interpelan y nos preguntan, por eso hoy los adultos tenemos que tomar conciencia, no sólo teórica, sino que se traduzca en propósitos y compromisos. La famosa conversión ecológica de la que tanto nos habla el Papa en Laudato Sí”.