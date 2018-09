El Papa Francisco animó este sábado a los políticos a que afronten con responsabilidad desafíos actuales como las migraciones o el cambio climático. "Recemos para que las aguas no sean signo de separación entre los pueblos, sino de encuentro para la comunidad humana. Recemos para que se salvaguarde a quien arriesga la vida sobre las olas buscando un futuro mejor", pidió en el mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebra cada 1 de septiembre.

"Pidamos al Señor, y a quienes realizan el eminente servicio de la política, que las cuestiones más delicadas de nuestra época -como son las vinculadas a las migraciones, a los cambios climáticos, al derecho de todos a disfrutar de los bienes primarios- sean afrontadas con responsabilidad, previsión, mirando al mañana, con generosidad y espíritu de colaboración, sobre todo entre los países que tienen mayores posibilidades", añadió.

El Papa dedicó el mensaje de este año al agua, "un elemento tan sencillo y precioso, cuyo acceso para muchos es lamentablemente difícil, si no imposible".

Criticó que haya muchos "pobres que no tienen acceso al agua potable" y dijo que esto es "negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable".