Advierten sobre los efectos del cierre de Vías Navegables

Hace más de un semestre que los trabajadores del distrito Paraná Superior de la Dirección Nacional de Vías Navegables están en plan de lucha para evitar el cierre de la repartición y despidos masivos, anunciados para diciembre. Esta semana presentarán a legisladores provinciales un informe en el cual explican los alcances del trabajo que realizan en la dependencia pública y advierten sobre los efectos negativos al momento de actuar sobre contingencias climáticas.

“Queremos que se entienda la importancia de la Dirección y del equipamiento, que no son chatarras, sino que estamos hablando de naves únicas en la región”, expresó a El Litoral una de las trabajadoras de Vías Navegables. Con el cierre, se avanzaría con el remate del equipamiento, según advirtieron desde el sector. A esto se suma que parte del predio está contemplado en el Plan de Desarrollo Costero de Capital, por lo que el inmueble podría ingresar a loteo.

“No estamos en contra de un gobierno en particular, este desguace inició hace varios años”, indicó otro de los trabajadores a este diario. La Dirección Nacional de Vías Navegables data desde 1898, durante la segunda presidencia de Julio Roca, bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Fue una de las divisiones administrativas que realizó megaobras como la costanera de Corrientes, la construcción de instalaciones portuarias locales como así el puerto de Barranqueras.

En los 90 se vendieron equipamientos y el trabajo fue mermando. Sin embargo, a través del decreto Nº 174/2018, el Ejecutivo Nacional reorganiza y centraliza oficinas públicas nacionales que tiene como efecto la desaparición de las delegaciones de Río de la Plata, Quequén, Bahía Blanca, Rosario, Paraná, Concepción del Uruguay y Corrientes.

El distrito Paraná Superior abarca el río Paraná desde Esquina a Confluencia, y desde allí hasta Ituzaingó, el río Paraguay, desde Confluencia a Pilcomayo. Realiza tareas de relevamiento, hidrometría, dragado, balizamiento, como así asistencia y apoyo logístico y operativo en situaciones de emergencia hídrica en la provincia.

Los trabajadores explicaron, a través del informe, que cuentan en su muelle con dos dragas, la 403-C y la 332-C, un balizador, que es una embarcación que se encarga de colocar boyas en el río, un remolcador para arrastrar las cañerías utilizadas para el dragado, una grúa flotante de 20 toneladas, y demás embarcaciones auxiliares.

“El hecho de aceptarse el cierre de esta repartición y el desguace de las embarcaciones implicaría que esta zona del país perdería la posibilidad de contar con herramientas únicas en la región. Equipos equivalentes no se encuentran a disponibilidad en empresa privada alguna y mucho menos en delegación estatal en la zona”, expresaron en el informe.

“La draga 332-C tipo cortador, es la draga pública de mayor porte en toda Sudamérica, perderla implicaría quedar a merced de las inclemencias climáticas”, prosigue el documento. El trabajo, además, explica que ambas dragas “son idóneas para trabajar en los canales de acceso y pie de muelles de puertos de la jurisdicción. Asimismo aptas para la limpieza de desembocadura de ríos y riachos, evitando anegamientos e inundaciones en zonas urbanas y rurales”, señalan.

En este sentido indican que este equipamiento es fundamental dadas las características geomorfológicas del valle fluvial. Para ello, citan investigaciones académicas al respecto que sostienen que casi un “90 por ciento de la provincia tiene vulnerabilidad o algún tipo de afectación hídrica” como ser “inundaciones más o menos frecuentes”, ya sea por desbordes de vías fluviales o lagunas; como inundaciones permanentes en depresiones, o bien por precipitaciones por falta de escurrimiento del agua.

“La privación de instalaciones, equipos y de recursos humanos generará en el Estado Nacional, Provincial y Municipal una gran erogación a la hora de efectuar obras de contingencia y prevención de inundaciones de ciudades insertas dentro del amplio valle del río Paraná, que obedece al régimen de lluvias de las altas cuencas, como también a otros fenómenos climáticos”, advierte el informe.