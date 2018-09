Ajustada victoria de For Ever

Con un triunfo ajustado frente a Fontana, participante de la Liga Chaqueña, Chaco For Ever jugó ayer el último partido de preparación formal con vista a su debut ante Boca Unidos en el Torneo Federal A 2018/19.

Los titulares del Negro le ganaron al equipo Taninero 1 a 0, con gol conquistado por el delantero paraguayo Marco Prieto, único referente de área de los dirigidos por Luis Medero, tras 90 minutos de práctica.

De acuerdo al informe del colega Adrián Escobar para la página web Entretiempo, For Ever tuvo mucho trabajo en la contención, ya que inicialmente perdió el duelo en la mitad de la cancha, mientras que el arquero Gastón Canuto respondió muy bien cada vez que fue exigido por el rival, el equipo que más lo exigió defensivamente en toda la pretemporada.

Cuando se encendieron Matías Pato y Walter De Souza, mejoró el Negro, que comenzó a manejar el trámite de juego, y nuevamente llegó a la red con una nueva aparición de Prieto.

La segunda mitad fue mucho más abierta, porque en su afán por buscar el empate, Fontana se adelantó en el campo de juego, dejando espacios para el contraataque del local.

Ambos tuvieron sus oportunidades, pero fallaron, y el resultado no se movió.

El equipo principal de For Ever que se perfila para el debut en el Federal A formó con Gastón Canuto; Humberto Vega, Damián Jara, Nicolás Saiz y Julio Sacallán; Agustín Briones y Milton Zárate; Leandro Ledesma, Matías Pato y Walter De Souza; Marco Prieto. DT: Luis Medero.

En el primer partido, jugado entre los equipos alternativos, For Ever se impuso 6-0 con goles de Gaspar Triverio (2), Diego Magno (2), Walter De Souza y Lucas Saucedo.