Boca Unidos tiene prácticamente definido el equipo para el debut

Cuenta regresiva. El domingo debutará Boca Unidos frente a Chaco For Ever en Resistencia.

A una semana del inicio del Torneo Federal A, el técnico de Boca Unidos, Carlos Mayor, tiene prácticamente definido el equipo que debutará el domingo de visitante en Resistencia, frente a Chaco For Ever.

El plantel hizo fútbol en la fría mañana de la víspera en el campo de juego del estadio, en una práctica entre titulares y suplentes que se extendió por cerca de 60 minutos y estuvo acompañada por una tenue llovizna.

En la oportunidad, Mayor incluyó en el equipo principal a diez de los once jugadores que participaron de los últimos partidos amistosos durante la mini gira por el interior de Santa Fe y Córdoba.

La excepción fue Rolando Ricardone, a quien se lo preservó a raíz de una sobrecarga muscular. El lugar del chaqueño fue ocupado por el correntino, Ariel Morales, que es el principal reemplazo en la defensa, ya que también formó parte del equipo titular cuando Oscar Carniello no pudo hacerlo por un golpe en la boca.

En la oportunidad, la formación principal repitió el sistema de juego que el técnico viene ensayando desde las primeras prácticas de fútbol de la pretemporada, con tres defensores, una doble línea de volantes y un par de delanteros.

El equipo principal formó con Alejandro Medina; Morales, Carniello, Leonardo Baroni; Fabio Godoy, Martín Ojeda, Gustavo Mbombaj; Gabriel Morales, Martín Fabro; Cristian Núñez y Nicolás Ledesma.

En la última parte del entrenamiento, Fabrizio Palma ingresó en lugar de Ojeda y Gonzalo Ríos hizo lo propio con Ledesma.

Hoy el plantel gozará de una jornada de descanso, para retomar el trabajo mañana por la tarde, en lo que será la última semana de prácticas previo al debut por la Primera Fase del certamen. Cabe recordar que Boca Unidos integrará la Zona 4 del Federal A, y que en la primera fecha visitará a For Ever el domingo desde las 16.45 en el estadio Juan Alberto García de Resistencia.