Concluye la segunda etapa provincial

La segunda fase provincial de los Juegos Correntinos, clasificatorios para los Nacionales Evita, culminarán hoy en diferentes escenarios de la capital correntina.

Las competencias deportivas que finalizarán hoy son: fútbol femenino y masculino (Sub 16) en el predio de Boca Unidos; voley femenino (Sub 17) en el Gimnasio Pedro Ferré de la Secretaría de Deportes y voley masculino (Sub 17) en el Club San Martín.

Además, el básquet 5 vs 5 femenino (Sub 17) y el 3 vs. 3 (Sub 16) femenino en el Club 1.536 Viviendas; básquet 5 vs. 5 masculino (Sub 17) en el Club Sportivo.

Al abrir estos juegos el viernes pasado desde el Salón Auditorio del Hogar Escuela, Jorge Terrile expresó el profundo compromiso con el deporte correntino de base, que impulsa el gobernador Gustavo Valdés.

Para esta instancia se movilizaron unas 600 personas y 10 colectivos que llegaron desde diferentes puntos del territorio correntino.