Doble homicidio en zona Sur de Rosario

Dos personas fueron asesinadas ayer de madrugada tras recibir disparos contra una casa ubicada en Dorrego al 3900, en la zona Sur Rosario. Se trata de un joven de 21 años que murió en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), y una chica de 24 años que había declarado en el juicio a Los Monos por el triple crimen de Francia y Acevedo, aunque no necesariamente estaría relacionado el hecho con su participación en el juicio.

Según el parte policial, las víctimas se encontraban cerca de las 2.30 en la vivienda de pasillo junto con un amigo, de 17 años, quien relata que en ese momento se presentaron dos hombres y, tras golpear la puerta, efectuaron varios disparos de arma de fuego hacia el interior.

Sin embargo, según testimonios a los que accedió Rosarioplus.com, ese aparentemente no fue el único ataque.

Antes del crimen los atacantes se habrían acercado hasta la vivienda y balearon el frente, puerta y ventanas que visiblemente se ven en las imágenes. Pero al notar que en el interior no había nadie, volvieron más tarde, golpearon, ingresaron y asesinaron a las víctimas. Esta hipótesis también la tiene bajo investigación la Fiscalía Rosario.

Lo seguro es que en el interior quedó tendida sin vida Daiana Magalí Irrazábal, mientras que Gonzalo U. alcanzó a sobrevivir algunos minutos hasta que falleció en el Heca pese a los intentos de reanimación por parte del personal médico.

En el hecho también resultó herido el joven testigo de 17 años con escoriaciones en miembros inferiores quién se encuentra fuera de peligro.

Los Monos

Según los primeros datos, La joven había declarado en el juicio a Los Monos en febrero pasado cuando se trataba la acusación contra los líderes de la banda por el triple crimen de Francia y Acevedo, durante la agitada cacería por vengar la muerte de Claudio “Pájaro” Cantero.

Irrazábal era cuñada de Milton César, a quien los Cantero señalaban como el posible atacante de “Pájaro” pero que habían confundido con otro Milton, Damario que sería absuelto años después. En la cacería dispararon contra una camioneta Nissan y por eso murieron Nahuel César, hermano de Milton y pareja de Irrazábal, su madre y el conductor.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) aclararon que según los indicios que tiene el fiscal a estas horas no necesariamente estaría relacionado el hecho con su participación en el juicio.

Por eso es que hay medidas para corroborar algunas cuestiones porque por ahora no se descarta ninguna vinculación a ninguna línea investigativa.