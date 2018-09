El dólar alto genera mayor competividad para exportadores pero golpea al consumo

Un dólar a 38 pesos genera beneficios para algunos sectores de la economía, como los exportadores, pero también golpea el bolsillo de un ciudadano de a pie, según la evaluación de técnicos y funcionarios consultados por el El Litoral. El Gobierno provincial, en tanto, anunció a empresarios que trabaja en medidas para morigerar el impacto de la crisis cambiaría.

“Un primer planteo de cómo podría impactar en los sectores económicos, es en el exportador. Es evidente que el cambio de tipo del dólar genera una competitividad automática a los exportadores, hace mejorar sustancialmente su rendimiento”, manifestó a El Litoral el ministro de Industria de Corrientes, Raúl Schiavi, quien identificó, al menos, cuatro grupos que experimentan distintos efectos del tipo de cambio.

En la provincia, el sector primario prevalece en las operaciones de comercialización externa, siendo el arroz uno de sus principales productos. También se destaca la madera manufacturada que gana espacio en el mercado. “En Corrientes tenemos empresas importantes, con tecnología de punta”, indicó el titular de la cartera industrial.

Al grupo de las áreas beneficiadas, se suman el de las empresas que buscan operar en el mercado internacional. “Esto es una ventana de oportunidades a ser tenida en cuenta, y ver cómo este tipo de empresas pueden ser más competitivas a nivel mundial para darles la posibilidad de expandir su mercado y que ingresen divisas en la balanza comercial”, señaló el funcionario.

Luego, se encuentran las empresas que compiten con los productos importados, como el caso de las textiles correntinas. “Hay empresas que no eran competitivas porque tenían un componente que competía con productos importados, por ejemplo el caso de las textiles. Ahora la producción local ha mejorado sustancialmente sus valores”, indicó Schiavi. En la provincia, esta apertura había generado, meses atrás, un cimbronazo en el empleo de las plantas textiles.

El mayor inconveniente se observa en las empresas sin sustitución de importaciones, es decir, que abastece exclusivamente al mercado interno. “Tenemos que trabajar más en atenuar el impacto en este tipo de producción e industria para que pueda sostener su ritmo de actividad, que permitan sostener los puestos de trabajo”, indicó el funcionario.

“La primera preocupación del sector público es que no se corte la cadena de pago en los privados”, señaló Schiavi. En este sentido, explicó que una medida consistió en subsidiar las tasas para la comercialización de cheques a través de la banca pública para reducir un interés que en el mercado ronda el 83 por ciento para el pago con cheque. El Banco Nación y el Banco de Corrientes cuentan con este beneficio.

“La semana pasada, en una reunión con madereros en Santa Rosa, estuvimos tratando de ver en su cadena de pago, la posibilidad de cheques diferidos a 90 días, y ver si los aserraderos pueden pagar uno de sus insumos, como la electricidad, con plazo diferido”, indicó. Sostuvo que esta es una de las alternativas que se evalúan. Sin embargo, aclaró que al encontrarse volátil el dólar, “es difícil tomar medidas de fondo”, por lo que se avanza paulatinamente.

Sin embargo, uno de los mayores golpes se encuentra en el consumo. “Con este tipo de cambio perjudicamos a los asalariados. Con esta última devaluación el salario mínimo vital y móvil bajó a 250 dólares. Esto repercute en la capacidad adquisitiva de los trabajadores”, expresó a El Litoral Miguel Aquino, del Grupo de Análisis Económico Social.

“Esto tiene efecto directo en tres componentes. Uno, la devaluación afectó al salario. En lo que vamos de agosto hubo una devaluación del peso del 35 por ciento”, indicó el especialista.

Un segundo componente es el “traslado de precios a los combustibles”, entre ellos el gas, y un tercero a “la generación de electricidad”.

“En el tema tarifario todo se dolarizó, excepto el salario. Los salarios están pesificados”, indicó el analista económico. Denominó a la situación como “cóctel explosivo”, ya que afecta, no sólo al asalariado, sino también a las pequeñas y medianas empresas. Evaluó que éstas no pueden acceder a crédito por las altas tasas de interés.

“No estamos atravesando una tormenta como dice el Presidente, estamos en una coctelera donde hay caída de la actividad industrial, inflación, una devaluación salvaje, empleo en negro elevado, caída del salario real e incremento de intereses para las pymes”, señaló.