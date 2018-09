El PT no se rinde y promete luchar

El Partido de los Trabajadores (PT) afirmó que el veto judicial a la candidatura presidencial del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, es "político", "arbitrario" y basado en "una mentira", y reiteró que "continuará luchando por todos los medios" para validarla.

"Vamos a presentar todos los recursos a los tribunales para que sean reconocidos los derechos políticos de Lula, previstos en la ley y en los tratados internacionales ratificados por Brasil", expresó la formación socialista en un comunicado.

Para el PT, la "violencia practicada" este viernes expone a Brasil ante el mundo como un país "que no respeta sus propias leyes, que no cumple sus compromisos internacionales y que manipula el sistema judicial, en complicidad con los medios, para hacer una persecución política".

"Es una casación política, basada en la mentira y el arbitrio, como se hacía en tiempos de la dictadura" militar, indicó.

El PT registró a Lula, su máximo líder, como candidato el pasado 15 de agosto por su favoritismo de cara a los comicios de octubre, reflejado en las encuestas de opinión, que le otorgan cerca de un 40 El partido, que preside Gleissi Hoffmann, también citó en su defensa la decisión no vinculante del Comité de Derechos Humanos de la ONU en la que pidió a Brasil dar amplias garantías para que Lula pueda participar en las elecciones, aunque este prisión.

"El TSE no tiene autoridad para negar lo que dice un tratado internacional que Brasil firmó soberanamente", puntualizó.

La corte electoral también impidió que Lula aparezca en la propagada electoral gratuita en radio y televisión, que comenzaba a partir de este sábado para los aspirantes a la Presidencia, si bien el PT se anticipó y publicó en redes sociales la primera pieza audiovisual que iba a ser exhibida mientras se celebraba la audiencia.