Hombre pidió ayuda policial tras ser golpeado por su mujer

En Mercedes un hombre buscó protección en la policía al ser atacado a golpes y amenazado por su mujer, ya que según confirmaron tiempo atrás, ella lo hirió con un arma blanca.

En el caso trabajan efectivos de la comisaría Tercera, quienes recibieron el llamado de esta persona cuya identidad no se reveló. Pedía ayuda para salir de su domicilio ubicado por calle Paraguay Chiró y Belgrano para lo cual le enviaron un patrullero.

El jefe de comisaría Tercera, Juan Francisco Barberán, admitió que un ciudadano pidió a sus hombres que lo saquen de la casa, por este hecho. Al mismo tiempo precisó al portal Diario Mercedes que no hubo denuncia policial.

“Este masculino tiempo atrás fue herido con arma blanca por la misma persona (pareja)”, explicó.

Agregó además que “este ciudadano pasó la noche en sede policial atemorizado. Hay que resaltar que tanto en las comisarías Segunda y Tercera no se reciben más denuncias por violencia de género o por abuso a la integridad sexual desde que fue puesta en funcionamiento la comisaría de la Mujer”, señaló.

En relación con el caso consultaron al comisario si hubo alguna denuncia del hombre que fue golpeado por su pareja, a lo que respondió que hasta el día jueves no hubo novedades en esa oficina.