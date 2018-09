La Comuna denunció el cierre de una calle y ratificó que seguirá liberando áreas públicas

El pasado 6 de junio, la Municipalidad de Paso de la Patria comenzó a erradicar aquellos cercos que impidan el libre tránsito por zonas que son públicas, en especial, aquellas emplazadas en la zona de la costa. Pero días atrás, un particular no sólo presentó una denuncia contra la Comuna sino que, además, volvió a cerrar la calle que había sido abierta por personal municipal. “La propiedad del Estado sobre esos espacios es inalienable e imprescriptible, así que seguiremos con la recuperación”, afirmó el secretario de Obras y Servicios Públicos, Ricardo Caballero.

En respuesta al pedido de un número considerable de pobladores, meses atrás, el Concejo aprobó una ordenanza para que se arbitraran los medios necesarios para garantizar el acceso a la zona costera de la Villa Turística.

Medida que el intendente Guillermo Osnaghi no vetó. Por el contrario, en aquella oportunidad expresó a este diario, que avanzaría con la aplicación de la norma. Aunque aclaró que el proceso demandaría tiempo porque sería ejecutado por personal municipal que también tiene otras tareas que realizar.

Fue así que, primero comenzaron a retirar cercos que impedían transitar por la línea de ribera. Pero, además, ahora iniciaron las tareas para reabrir calles públicas.

Considerando que esto implica realizar una serie de trabajos tanto para la apertura como el posterior mantenimiento de la vía de comunicación terrestre.

Precisamente esta medida implementaron el pasado lunes en la calle Tordo. “Los últimos 50 metros para llegar a la costa estaban restringidos al paso de los habitantes”, comentó Caballero, agregando que al día siguiente alguien volvió a clausurar el paso.

Y el miércoles, en el edificio comunal recibieron un pedido de informes de la Policía sobre lo sucedido porque un particular denunció al citado funcionario por haber aplicado lo establecido en la legislación vigente.

Por ello, Caballero contó que el jueves último denunció en la comisaría el cierre indebido de una calle pública porque argumentó: “La propiedad del Estado, en este caso del Municipio, sobre los espacios públicos, son inalienables e imprescriptibles”.

Ese será uno de los argumentos que la Comuna citará en el informe que mañana presentará en la comisaría en respuesta a la denuncia del particular. Y con ese mismo fundamento legal -remarcó Caballero- la Municipalidad de Paso de la Patria proseguirá con las tareas para recuperar los distintos espacios que son públicos.