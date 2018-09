Presentación del poemario “Disminuya velocidad”

Sobre el cierre de la 5ª Feria del Libro en Caá Catí se presentará esta noche el libro del poeta Franco Rivero, que estará acompañado por Fabián Yauzas y Lalo Ortiz. El libro obtuvo hace un año el primer premio de poesía del Fondo Nacional de las Artes. El autor decidió hacer algunas modificaciones a su obra premiada, quitando algunos poemas y agregando otros, cambiando además su estructura general.

“Sucedió que mientras el libro estaba en concurso yo lo seguía revisando, recortando, quitando y agregando poemas. El libro ya tenía su estructura pero ahora la edición que acabamos de publicar revela algunos cambios, diferencias en el orden de aparición de los poemas en el libro. Para mí, el libro no cierra cuando uno decide que cerró, sino que sigue demandando como también lo hace el poema, hasta que en algún momento se siente que ya está; es una sensación física, real, no un deseo. Cuando un poema o un libro cerró, la sensación de que eso acaba de ocurrir es muy clara y, además, no hay palabras para describir ese estado. También corregí un poemario ya publicado e hicimos una reedición revisada”, explicó el autor sobre estos cambios.

Paulo Ferreyra

Especial para El Litoral