Programa de Futsal

En las canchas de Hércules y el Centro de Educación Física Nº1 proseguirá hoy el torneo Oficial de primera división que organiza la Asociación Correntina de Fútbol de Salón.

Por la 19ª fecha de la primera división A, el líder del certamen, Complejo Oriana (30) tendrá frente a si a un rival siempre difícil como es Pingüinos (25), mientras que uno de los escoltas, Gráfica Victoria (28) irá en busca de dos puntos claves ante Olimpia (24). El otro escolta, Bañado Norte (28) se medirá ante Fénix (25), que viene bien y promete darle batalla.

Por el torneo de Ascenso, el gallardo puntero, Deportivo Cichero (27), buscará continuar en ganador ante San Benito (23); en tanto que el escolta, Don Ocho (24) se medirá con Talleres (22).

Por la primera fecha del torneo Intermedio del Femenino jugarán en Hércules, Amateurs - Pingüinos (16), mientras que en el CEF Nº 1, lo harán Todo o Nada - Jaguareté (15); Huracán Corrientes - Barrio San Martín (16), y Jaguareté A - Anahí (17).

Programación

Cancha de Hércules: 8.45 Juniors - Lunes Culturales (1º C); 10:00 Perú - Imperio (C); 11:00 Barrio 17 - Libertad (C); 12:00 Acero Puro - Deportivo Sur (C); 13:00 El Decano - Jaguares (B); 14:00 Milenium - Mayorista (B); 15:00 Sportivo - Porto FS (B); 17:00 San Benito - Cichero (B); 18:00 17 de Agosto - Comunicaciones (A); 19.30 Pingüinos - Complejo Oriana (A); 21.00 Pinta Futsal - Real Unión (A); 22.30 Olimpia - Victoria (A).

Cancha del CEF Nº1: 08.45 Los Troncos - Juan de Vera (1º C); 10:00 El Santo - Aplanador (C); 11:00 Hebraica - Centauro (C); 12:00 Submarino - Olimpo (C); 13:00 Boca Unidos - San Gerónimo (C); 14:00 Santa Teresita - Bº San Martín (B); 18:00 San Jorge - Nacional (A); 19:30 Dengue - Primos (B); 21:00 Bañado Norte - Fénix (A); 22:30 Don Ocho - Talleres (B).